Jelang Tahun Baru Imlek, Tingkat Pemesanan Hotel di Berastagi Masih 50-70 Persen

TRIBUN-MEDAN.com, KARO - Menjelang libur tahun baru Imlek, kawasan wisata Berastagi diprediksi akan kembali ramai dikunjungi wisatawan.

Diketahui, Imlek jatuh pada Minggu (22/1/2023) lusa dan disusul cuti bersama pada Senin (23/1/2023).

Melihat hal ini, manajemen perhotelan di Berastagi mencatat sudah ada calon wisatawan yang akan menginap.

Berdasarkan informasi yang didapat, hingga saat ini jumlah pemesanan kamar hotel di hotel-hotel di Berastagi sudah mencapai angka 50 hingga 70 persen.

Berdasarkan keterangan dari Manager Operasional Hotel Sinabung Hills Berastagi Syahriadi, hingga hari kedua sebelum tahun baru Imlek ini pihaknya mencatat calon tamu yang sudah memesan kamar di angka 50 persen.

"Sampai hari ini, kita lihat untuk tamu yang sudah pesan kamar masih di angka 50 persen, kemungkinan nantinya akan kembali meningkat," Ujar Syahriadi, Jumat (20/1/2023).

Dijelaskan Syahriadi, memang seperti pada waktu sebelumnya untuk pemesanan kamar hotel kebanyakan melalui aplikasi online.

Dirinya mengatakan, pihaknya memprediksi tingkat pemesanan kamar akan meningkat mulai besok hingga Minggu.

"Biasa memang di last minute calon tamu yang pesan kamar ini. Kebanyakan pesan dari aplikasi dan melalui telepon, kalau yang on the spot ada juga," Ucapnya.

Di tempat terpisah, General Manager Hotel Sibayak Berastagi Zulham mengaku pihaknya mencatat jumlah pemesanan kamar hotel yang berada di Jalan Gundaling, Berastagi ini sudah mencapai angka 70 persen.

"Dari catatan kita, sudah 70 persen," Katanya.

Hingga saat ini, terlihat para tamu di sejumlah hotel memang belum terlalu banyak. Diperkirakan, jumlah wisatawan akan meningkat mulai Sabtu (21/1/2023) esok hingga Senin (23/1/2023).

