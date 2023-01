Malu-malu Ayu Ting Ting Dirangkul Fabio Quartararo, Candaan Wendy Cagur: Wanna Go With Her?

TRIBUN-MEDAN.com - Malu-malu Ayu Ting Ting dirangkul Fabio Quartararo. Wendy Cagur langsung lontarkan candaaan.

Begini candaan Wendy Cagur saat saksikan Ayu Ting Ting dirangkul pembalap Fabio Quartararo, ibu Bilqis sukses bikin baper?

Tak bisa dipungkiri, pesona pedangdut Ayu Ting Ting bersama sejumlah pria kerap mencuri perhatian.

Sebut saja publik figur seperti Didi Riyadi, Victor Agustino hingga Sahrul Gunawan secara blak - blakan menunjukan ketertarikannya pada Ayu.

Kali ini adalah sosok permbalap Moto GP asal Perancis, Fabio Quartararo yang jadi perbincangan.

Hal ini terlihat saat Ayu Ting Ting dan Fabio Quartararo berada dalam satu frem di acara Lapor Pak, Rabu (18/1/2023).

Dalam acara tersebut diceritakan Fabio harus menjalani hukuman penjara lantaran melanggar aturan dilarang parkir.

Tak terima Pembalap asal Prancis itu diberi hukuman, Ayu pun menggoda Fabio agar bisa dibawa ke ruangannya saja.

"Pak jangan disini, you have to go to my room mending," goda Ayu.

Ajakan Ayu itu pun lantas diterima oleh Fabio dengan antusias.

"Ayo ayo," jawab Fabio sembari merangkul Ayu.

"Ayo," tambah Ayu yang salah tingkah.

Melihat sahabatnya dirangkul, Wendy pun mengajukan syarat agar Ayu bisa dibawa oleh Fabio.

"Fabio you wanna go wit her? (Fabio kamu pergi dengan dia?) sorry, three hundred (maaf, tiga ratus)" celetuk Wendy.