Prediksi Susunan Pemain dan Skor PSS Sleman vs RANS Nusantara, Catatan Head to Head, Siapa Menang?

Prediksi Skor PSS Sleman vs RANS Nusantara FC: Unggul Head to Head, Tren Buruk Super Elja Bisa Sirna. Selebrasi gelandang PSS Sleman, Mario Maslac (kanan) bersama rekannya, Aaron Evans (kedua kanan) dan rekan-rekannya yang lain seusai mencetak gol penyeimbang saat melawan Persikabo 1973 dalam laga pekan kesebelas BRI Liga 1 2021-2022 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Minggu (7/11/2021) malam. PSS Sleman berhasil menang dengan skor 3-2 (2-2) pada laga penutup seri kedua tersebut/Prediksi Susunan pemain PSS Sleman vs Persiraja Banda Aceh di BRI Liga 1 2021, Debut Wander Luiz, Mario Maslac terancam absen, Jumat (2/1/2022)