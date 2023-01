Berita Populer, Ratusan Lampion Menghiasi Langit dalam Perayaan Tahun Baru Imlek, Pria Curi HP Istri

TRIBUN-MEDAN.com - Berita populer hari ini dimulai dari Ratusan Lampion Menghiasi Langit dalam Perayaan Tahun Baru Imlek di SMA Suci Murni Kota Bangun

Berikut 5 Berita Populer Tribun Medan hari ini:

1. Ratusan Lampion Menghiasi Langit dalam Perayaan Tahun Baru Imlek di SMA Suci Murni Kota Bangun

Perayaan Tahun Baru Imlek, siswa sekolah SMA Suci Murni Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, menerbangkan ratusan lampion berisikan harapan, Sabtu (21/1/2023).(Tribun Medan/ Aprianto)

Ratusan Lampion Menghiasi Langit dalam Perayaan Tahun Baru Imlek di SMA Suci Murni Kota Bangun

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Perayaan Tahun Baru Imlek, siswa sekolah SMA Suci Murni Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, menerbangkan ratusan lampion berisikan harapan, Sabtu (21/1/2023).

Amatan Tribun Medan di lokasi, ratusan siswa-siswi Sekolah SMA Suci Murni berkumpul di tengah lapangan sekolah, untuk menyaksikan penampilan barongsai, kembang api dan penerbangan lampion.

Tawa suka cita pun terpancar di wajah masyarakat yang datang untuk menyaksikan perayaan Tahun Baru Imlek tersebut.

Seorang Siswa, Adelwin mengatakan, merasa bangga dapat ikut serta menampilkan hiburan ciri khas etnis Tionghoa kepada masyarakat luas.



2. Curi HP Istri dan Lompat dari Lantai III, Pria di Padangsidimpuan Akhirnya Digendong Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas Polsek Hutaimbaru Polres Padangsidimpuan, Bripka Bertly Harahap menggendong FAR ke Rumah Sakit untuk mendapat perawatan, Sabtu (21/1/2023) pagi.(ISTIMEWA)

TRIBUN-MEDAN.COM, PADANGSIDIMPUAN -Sempat ketahuan curi Handphone (HP) istri sendiri, pria di Kota Padangsidimpuan berinisial FAR (29), nekad melompat dari Lantai III salah satu Hotel di daerah tersebut, pada Sabtu (21/1/2023) pagi.

Kejadian bermula, Minggu (15/1/2023) dini hari, kuat dugaan, pria yang telah curi HP istrinya, Ria Anggi Yulisti (26), di Rumah mereka di Jalan Sutoyo, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara.