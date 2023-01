Link Live Streaming Pays de Cassel Vs Paris Saint-Germain Piala Prancis, Rela Kalah Lawan Messi dkk

TRIBUN-MEDAN.COM - Pays de Cassel akan berhadapan dengan Paris Saint-Germain yang juga tim kuat bertabu bintang di ajang Piala Prancis atau Coupe de France pada Selasa (24/1/2023) dini hari WIB.

Kick off laga US Pays de Cassel vs Paris Saint-Germain tersebut akan dimulai pukul 02.45 WIB, Selasa (24/1/2023) dini hari.

Duel diprediksi berjalan tak seimbang antara Pays de Cassel versus PSG.

Anehnya, tim kasta ke-6 Liga Perancis, US Pays de Cassel, mengaku lebih suka kalah menghadapi Messi, Neymar, dan Mbappe, ketimbang menang atas PSG yang tak dibela trio maut tersebut.

Baca juga: Jadwal Liga 1 Persik Kediri vs Madura United, Prediksi Skor, Laskar Sape Kerrab Incar Poin Penuh

Laga 32 besar Coupe de France alias Piala Perancis 2022-2023 akan menyajikan duel Pays de Cassel vs PSG di Stadion Bollaert-Delelis, Selasa (24/1/2023) dini hari WIB.

US Pays de Cassel dan PSG ibarat bumi dan langit.

Bagaimana tidak?

Pays de Cassel saat ini “cuma” bermain di Regionale 1, kasta keenam dalam piramida Liga Perancis.

Di sisi lain, Paris Saint-Germain (PSG) yang diperkuat megabintang macam Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe merupakan pemuncak klasemen Ligue 1, kasta tertinggi Liga Perancis.

“Bermain melawan PSG untuk klub kecil seperti kami, sudah terasa luar biasa."

"Namun, dengan bintang-bintang mereka, itu akan seperti menambahkan buah ceri di atas kue,” kata Jeremy Derym, Sekretaris Jenderal Pays de Cassel, dikutip Le 10 Sport dari Le Parisien.

Ya, Pays de Cassel sangat ingin bertanding melawan jajaran bintang PSG, terutama trio MNM yang beranggotakan Lionel Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe.

Bahkan, kekalahan melawan Messi, Neymar, dan Mbappe dirasa akan menjadi “kado” indah buat Pays de Cassel.

“Saya lebih suka kalah dari Messi, Mbappe, dan Neymar, daripada menang tanpa kehadiran mereka. Semua orang bermimpi,” tutur Direktur Olahraga Pays de Cassel, Gabriel Bogaert.