Umur Hampir 40 Tahun Belum Nikah, Luna Maya Terciduk Tukaran Nomor dengan Pria Arab

TRIBUN-MEDAN.com - Pesona dan kecantikan Luna Maya tak perlu diragukan lagi.

Sekali tersenyum, Luna Maya mampu buat hati para kaum adam klepek-klepek.

Kecantikan Luna Maya ini seolah tak terbantahkan.

Bahkan dunia telah dua kali mengakui kecantikan Luna Maya.

Buktinya saja, melansir akun Instagram resmi @tccandler, Luna Maya masuk nominasi 'The Most Beautiful Faces of 2017' versi TC Candler.

Nama Luna Maya kembali masuk nominasi 100 wanita tercantik tahun 2019 versi TC Candler.

Tak hanya para pria di Tanah Air saja yang jatuh hati dengan sosok Luna Maya.

Para pria di luar negeri juga nyatanya terpincut dengan kecantikan Luna Maya.

Bahkan kabarnya ada seorang pria asal Arab yang minta tukaran nomor dengan Luna Maya.

Cerita soal pria asal Arab ini bermula ketika Luna Maya ungkap pengalamannya saat hadiri sebuah festival film ke Ashanty.

Diketahui, festival film yang dimaksud Luna Maya adalah Red Sea Film Festival yang digelar di Jeddah pada 1 Desember 2022 lalu.

Melansir YouTube The Hermansyah A6, Selasa (17/1/2023) Luna Maya mengaku bertemu dengan begitu banyak bintang besar di industri perfilman dunia.

Diakui Luna Maya, ia merasa malu dan minder saat tahu satu penerbangan dengan para artis besar dunia.

"Malu gue. Gue sepesawat sama Priyanka Chopra sama Shah Rukh Khan, aduh banyak deh."