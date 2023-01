PLN Sediakan Pengamanan Listrik Berlapis Pada Kejuaraan F1H2O Pertama di Indonesia

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- PT PLN (Persero) siap mendukung dan mensukseskan kejuaraan dunia balap perahu super cepat F1 Powerboat (F1H2O) yang digelar di Danau Toba, Sumatera Utara, pada 24-26 Februari 2023 dengan menyediakan pasokan listrik berlapis hingga personel siaga.

"PLN sedang mempersiapkan infrastruktur ketenagalistrikan di Kabupaten Toba tempat pelaksanaan kejuaraan balap perahu super cepat. Saat ini Kawasan Balige di supply dari satu penyulang utama yaitu PO.04 dan satu penyulang backup yaitu TR.05.

Demi kelancaran acara tersebut PLN telah membangun satu penyulang baru sebagai backup kedua yaitu PO.07," Ujar General Manager PLN UID Sumatera Utara Tonny Bellamy

Dikatakannya, progress pekerjaan ini sudah mencapai 44 persen dan di targetkan akan selesai pada tanggal 29 Januari 2023 dan akan commissioning pada 05 Februari 2023 mendatang.

"Kebutuhan daya selama kejuaraan tersebut akan meningkat dari biasa nya. Diperkirakan kebutuhan daya akan mencapai 430MW. Kami juga menargetkan seluruh pekerjaan infrastruktur ketenagalistrikan di lokasi venue F1H2O akan rampung pada tanggal 17 Februari 2023," katanya

Tidak hanya mempersiapkan supply infrastruktur ketenagalistrikan lokasi venue, PLN juga telah mempersiapkan pengamanan berlapis diantaranya pemasangan Load Break Switch (LBS) Three Ways sebanyak satu unit, pemasangan trafo khusus sebanyak empat unit, pemasangan Automatic Changes Over (ACOS Tegangan Rendah) sebanyak empat unit, Pemasangan Uninterruptible Power Supply (UPS) sebanyak empat unit, dan penyediakan genset mobile sebanyak empat unit.

PLN juga akan melaksanakan berbagai simulasi pengamanan kelistrikan di lokasi venue. Hal ini berguna untuk memastikan seluruh infrastruktur ketenagalistrikan berjalan dengan baik.

"Saya telah menginstruksikan Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sibolga untuk melakukan berbagai simulasi untuk memastikan sistem pengamanan ketenagalistrikan berjalan dengan baik dan melakukan gladi bersih paling lambat tanggal 20 Februari 2023," tutup Tonny.

