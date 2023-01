LINK Nonton Live Streaming Persib Bandung Vs Borneo FC, Jam Tayang Terbaru Pukul 15.30 WIB

Link Streaming Persib Bandung vs Borneo FC jam 15.30 WIB Live Indosiar, Kamis (26/1/2023)

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung via live streaming Liga 1 2022-2023 hari ini menyajikan duel sengit antara Persib Bandung vs Borneo FC, Kamis (26/1/2023) malam.

Laga laga pekan ke-20 Liga 1 2022 antara Persib Bandung vs Borneo FC digelar di Stadion Pakansari, pukul 15.30 WIB Live Indosiar.

Jam tayang laga Persib Bandung vs Borneo FC alami perubahan, yang sebelumnya main Jam 18.30 WIB jadi sore ini.

Selain bisa disaksikan di Indosiar, laga Persib Bandung vs Borneo FC ini bisa anda tonton via live streaming via HP.

Duel tim papan atas Liga 1 antara Persib vs Borneo FC akan mempertemukan dua pemain pemuncak daftar penjebol gawang alias top skor, David da Silva dan Matheus Pato.

Kedua pemain haus gol tersebut sama-sama pemain asal Brasil pula.

Kolase David da Silva (kiri) dan Matheus Pato (kanan). Prediksi Persib vs Borneo FC Liga 1 2022, Febri Hariyadi Ingin Balaskan Kekalahan Putaran Pertama (Kolase Instagram)

Meski memang secara kuantitas gol, David Da Silva berada di atasnya Matehus Pato mengingat kini dirinya sudah melesakan sebanyak 14 gol.

Sementara striker tim Pesut Etam selisih dua gol dari pemuncak top skor sementara Liga 1 itu, yakni hingga kini Matheus Pato mengoleksi 12 gol.

Dan kabar baik menghampiri Persib Bandung terkait sinyal positif David da Silva.

Penyerang itu sebelumnya mengeluhkan rasa sakit di pahanya.

Akan tetapi pada sesi latihan di Stadion Siliwangi, Bandung, Selasa (24/1/2023), David da Silva sudah nampak kembali bugar. Ia melahap seluruh menu latihan.

David da Silva mengaku kondisinya dalam keadaan baik.

"Kondisi saya bagus. Saya juga sudah menjalani pemulihan dengan baik," kata David da Silva dilansir BolaSport.com dari laman klub.