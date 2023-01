NONTON Live Streaming Persib Bandung Vs Borneo FC Jam 15.30 WIB, Akses di Sini Linknya Lewat HP

Laga laga pekan ke-20 Liga 1 2022 antara Persib Bandung vs Borneo FC digelar di Stadion Pakansari, pukul 15.30 WIB Live Indosiar.

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung via live streaming Liga 1 2022-2023 hari ini menyajikan duel sengit antara Persib Bandung vs Borneo FC, Kamis (26/1/2023) malam.

Jam tayang laga Persib Bandung vs Borneo FC alami perubahan, yang sebelumnya main Jam 18.30 WIB jadi sore ini.

Sejumlah data dan fakta menarik mengiringi laga Persib Bandung vs Borneo FC di Liga 1 2022 hari ini, termasuk rekor unbeaten Luis Milla.

Pergolakan puncak klasemen Liga 1 2022 bisa terjadi andai Persib Bandung bisa mengalahkan Borneo FC.

Persib berpeluang menggeser Persija Jakarta yang memimpin klasemen sementara andai berhasil amankan tiga poin dari Pesut Etam.

Persib berada di peringkat 4 klasemen dengan 36 poin atau hanya tertinggal 2 poin saja dari Persija. Sedangkan Borneo FC meski di posisi 6 tapi memiliki 33 poin.

Persaingan di papan atas klasemen Liga 1 musim ini untuk memperebutkan gelar juara pun amat sengit.

Dengan kekalahan PSM Makassar 4-2 dari Persija Jakarta, ini semakin memotivasi Persib Bandung untuk meraih kemenangan.

Terlepas dari itu, berikut fakta dan data jelang Persib vs Borneo FC yang dirangkum dari berbagai sumber.

- Rapor Wah Luis Milla

Luis Milla sama sekali belum pernah merasakan kekalahan selama memimpin Maung Bandung bertanding.