LIVE STREAMING Manchester City vs Arsenal Jam 03.00 WIB, Akses Link Nonton Online Piala FA via HP

(Glyn KIRK / AFP)

Prediksi Skor Man City vs Arsenal: The Gunners Punya Rekor Apik saat Jumpa The Citizens di Piala FA. Link Live Streaming Manchester City Vs Arsenal. Laga sebelumnya, striker Inggris Marcus Rashford (tengah) berlari dengan bola selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Arsenal dan Manchester United di Stadion Emirates di London pada 22 Januari 2023.