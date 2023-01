JAM TAYANG Manchester United Vs Reading Piala FA, Prediksi Line-up, Live Streaming Jam 03.00 WIB

Striker Belanda Manchester United Wout Weghorst (tengah) merayakan dengan rekan setimnya setelah mencetak gol kedua tendangan selama pertandingan sepak bola leg pertama semifinal Piala Liga Inggris antara Nottingham Forest dan Manchester United, di stadion The City Ground, di Nottingham, Inggris tengah , pada 25 Januari 2023. (Darren Staples/AFP)

TRIBUN-MEDAN.com - Manchester United akan menghadapi Reading di babak keempat Piala FA, Sabtu (28/1/2023) malam waktu setempat atau Minggu dini hari WIB.

Jadwal Manchester United vs Reading Piala FA 2023 digelar di Stadion Old Trafford, kick off pukul 03.00 WIB live streming Vidio.com

Sebelumnya, Manchester United mengamankan kemenangan 3-1 atas Everton pada babak ketiga sebelumnya.

Sementara lawan Manchester United, Reading mengalahkan sesama tim lapis kedua, Watford 2-0 di kandang sendiri.

Di bawah komando Erik Ten Hag, Manchester United sekarang selangkah lebih dekat untuk memenangkan trofi pertama mereka sejak 2017.

Ada banyak pintu yang terbuka untuk meraih trofi idaman.

Di ajang Piala Liga Inggris (EFL), United mengamankan kemenangan tandang 3-0 melawan Nottingham Forest pada leg pertama semifinal Piala EFL dua hari lalu (26/1/2023).

Pemain pinjaman yang direkrut Januari, Wout Weghorst mencetak gol pertamanya untuk klub di laga tersebut, ditambah gol dari Marcus Rashford, dan Bruno Fernandes untuk memberi Setan Merah keunggulan tiga gol menuju leg kedua di kandang minggu depan.

Fokus sekarang bergeser ke Piala FA. Dan mereka sangat layak percaya diri.

Pasukan Erik ten Hag sangat brilian di kandang setelah menyapu bersih 10 kemenangan di Old Trafford di semua kompetisi, dengan mencetak 26 gol, dan hanya kebobolan empat kali.

Weghorst bakal kembali jadi pusat perhatian.

Striker baru Manchester United, Wout Weghorst akhirnya pecah telur usai berhasil mencetak gol ke gawang Notthingham Forest di ajang Piala Liga Inggris atau Carabao Cup, Kamis (26/1/2023) dini hari tadi. ((Twitter/Man United))

Gol pertamanya untuk United membuatnya banyak menuai pujian. Mantan gelandang United, Roy Keane misalnya, yang menyebut peminjaman striker jangkung, 197 cm dari Burnley ini adalah sebuah bisnis yang bagus.

"Saya tidak berpikir dia akan menjadi pencetak gol yang produktif, tetapi jika dia muncul dengan gol penting seperti ke gawang Forest, dan dia membantu Marcus (Rashford), maka jelas dia bisa diandalkan," katanya.

Erik Ten Hag bakal merotasi pemain untuk laga ini, dengan memberi kesempatan para pemain pelapis muncul.