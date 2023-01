PREDIKSI Skor Man United Vs Reading Piala FA, MU Bakal Menang Telak, Live Streaming Jam 03.00

Beberapa bursa prediksi skor menjagokan Manchester United akan menaklukkan Reading di Stadion Old Trafford, Minggu (29/1/2023) pukul 03.00 WIB.

TRIBUN-MEDAN.com - Manchester United akan menghadapi lawan yang mudah dalam babak keempat Piala FA 2022-2023 kontra Reading, Minggu (29/1/2023) dini hari nanti.

Laga Man United vs Reading tak disiarkan SCTV, tapi tayang via live streaming TV Online. Link streaming Man United vs Reading bisa diakses di akhir artikel ini.

Evening Standard, The Hard Tackle, dan SportsMole masing-masing memperkirakan Manchester United akan menang dengan skor 3-0.

Prediksi Skor

Evening Standard: Manchester United 3-0 Reading

The Hard Tackle: Manchester United 3-0 Reading

SportsMole: Manchester United 3-0 Reading

Man United diunggulkan untuk melaju ke babak berikutnya sebab kualitas kedua tim cukup jauh.

Saat ini Reading tengah berkompetisi di Championship (divisi kedua) dan menduduki peringkat ke-14.

Apalagi terakhir kali The Royals (julukan Reading) mengalahkan MU adalah pada tahun 1927 silam.

Head to Head Manchester United vs Reading

Jumlah kemenangan Manchester United: 14

Imbang: 7