HASIL Final Indonesia Masters 2023: Begitu On Fire, Leo/Daniel tak Terbendung, The Babies Juara!

TRIBUN-MEDAN.com - Permainan apik disajikan oleh pasangan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin di final Indonesia Masters 2023.

Begitu on fire, pasangan yang dijuluki The Babibes ini berhasil tumbangkan pasangan ganda putra China He Ji Ting/Zhou Hao Dong.

The Babies berhasil menjuarai turnamen BWF World Tour Super 500 bertajuk Indonesia Masters 2023.

Laga Leo/Daniel vs He/Zhou dalam rangkaian final Indonesia Masters 2023 berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu (29/1/2023) malam WIB.

Leo/Daniel mampu memenangi laga tersebut lewat straight game atau dua gim langsung.

Mereka menang dengan skor 21-17 dan 21-16 dalam durasi 48 menit.

Keberhasilan Leo/Daniel dalam menjuarai Indonesia Masters 2023 tak lepas dari permainan apik yang mereka tunjukkan pada partai puncak kontra He/Zhou.

Daya ledak yang dimiliki Leo/Daniel mampu menghancurkan pertahanan kuat dari pasangan China.

Lewat permainan apik tersebut, Leo/Daniel berhasil memastikan gelar juara Indonesia Masters 2023.

Ini menjadi gelar Super 500 kedua yang mereka raih sejak berpasangan di sektor ganda putra.

Sebelumnya, pasangan berjulukan The Babies itu meraih gelar Super 500 pertama dalam ajang Singapore Open 2022.

Jalannya pertandingan Leo/Daniel vs He/Zhou

The Babies membuka raihan poin lewat smes keras yang dilancarkan Daniel ke area permainan He/Zhou.

Setelah itu, He/Zhou merespons dengan mencetak poin balasan.

Kedua pasangan pun terus berbalas poin hingga kedudukan 4-4. Lalu, Leo/Daniel mendapat momentum apik.