Kini Semakin Dekat Dengan Pecinta Perhiasan, The Palace Buka Gerai di Mal Centre Point Medan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Semakin dekat dengan pecinta perhiasan di Kota Medan, The Palace Jeweler yang merupakan brand perhiasan berjuluk National Jeweler membuka gerai barunya di Center Point Mall, Kota Medan.

Pembukaan gerai baru ini merupakan gerai ketiga The Palace Jeweler di Medan. The Palace Jeweler adalah merek perhiasan yang menjadi bagian dari Central Mega Kencana (CMK).

General Manager The Palace Jeweler Jelita Setifa mengatakan hadirnya gerai ketiga The Palace Jeweler di Medan ini merupakan bagian dari upaya The Palace Jeweler untuk memperkuat pelayanan untuk hadir semakin dekat dengan pencinta perhiasan di Medan.

Ia mengatakan dengan dibukanya The Palace Jeweler di Center Point Mall Medan ini diharapkan bisa memudahkan masyarakat Medan dan sekitarnya untuk mendapatkan perhiasan emas dan berlian berkualitas sesuai kebutuhan dan keinginan mereka.

"Ini juga merupakan bukti dari komitmen The Palace Jeweler dalam menerapkan konsep 3T Therlengkap, Therjamin, Therjangkau yang selalu dibawa oleh The Palace Jeweler dalam setiap aktivitasnya, " ujarnya dalam pembukaan gerai The Palace di Mal Centre Point Medan, Jumat (27/1/2023).

Ia juga mengatakan pembukaan gerai baru ini sekaligus membuktikan komitmen The Palace Jeweler untuk menghadirkan ragam koleksi perhiasan yang mudah diakses oleh masyarakat Indonesia.

Samaseperti gerai-gerai sebelumnya, gerai baru di Center Point Mall Medan ini pun mengusung

konsep megastore yang menjadi one stop jewelry shopping destination.

Oleh karena itu, konsumen pun tidak perlu berpindah-pindah gerai untuk menemukan perhiasan yang sesuai dengan keinginandan kebutuhannya.

Mulai dari perhiasan emas, perhiasan berlian, hingga batu permata, semuanya tersedia di The Palace Jeweler. Konsumen juga dapat menemukan ragam model perhiasan untuk berbagai kebutuhan, misalnya cincin nikah, cincin tunangan, hingga perhiasan untuk hadiah seperti liontin dan bracelet.

Dalam momen pembukaan gerai baru di Center Point Mall Medan ini, The Palace Jeweler juga menghadirkan berbagai penawaran menarik bagi para pelanggan.

(cr9/Tribun-Medan.com)