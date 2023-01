Prediksi Skor Brighton vs Liverpool Piala FA, Daftar Cedera Liverpool, Line-up Pemain, Head to Head

Prediksi Skor Brighton vs Liverpool Piala FA, Head to Head hingga Susunan Pemain. Sebelumnya Liverpool ditahan imbang Chelsea di Anfield dalam laga lanjutan Liga Inggris 2022-2023, Sabtu (21/1/2023)

TRIBUN-MEDAN.COM - Brighton akan menantang Liverpool di babak putaran keempat Piala FA, Minggu (29/1/2023).

Duel Liverpool kontra Brighton Hove Albion akan berlangsung mulai pukul 20.30 WIB.

Beberapa bursa prediksi skor memfavoritkan Brighton and Hove Albion akan menyingkirkan Liverpool dalam babak putaran keempat Piala FA hari ini.

Berikut prediksi skor Brighton Hove Albion vs Liverpool di Piala FA.

SportsMole dan Evening Standard memperkirakan laga akan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Brighton and Hove Albion.

Prediksi Skor

SportsMole: Brighton and Hove Albion 2-1 Liverpool

Evening Standard: Brighton and Hove Albion 2-1 Liverpool

Pada pertemuan terakhir kedua tim di Liga Inggris, The Seagulls berhasil menggasak pasukan Jurgen Klopp dengan skor telak 3-0.

Sementara pada pertemuan perdana, kedua tim bermain imbang 3-3 di Stadion Anfield.

Situasi ini membuat Brighton lebih diunggulkan untuk lolos ke fase berikutnya.

Apalagi hingga sekarang Liverpool belum bisa menemukan bentuk permainan terbaiknya.

Head to Head Brighton and Hove Albion vs Liverpool

Jumlah kemenangan Brighton: 6