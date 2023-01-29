PIALA FA Inggris

SEDANG BERLANGSUNG Man United vs Reading Skor 0-0, Link Live Streaming Piala FA Inggris, Live Skor

Sedang berlangsung live streaming Manchester United vs Reading di putaran keempat Piala FA. Saksikan via live streaming Vidio.com

Editor: Salomo Tarigan
zoom-inlihat foto SEDANG BERLANGSUNG Man United vs Reading Skor 0-0, Link Live Streaming Piala FA Inggris, Live Skor
Twitter/Man United
Pemain Manchester United 

- Manchester United vs Reading

TRIBUN-MEDAN.COM - Tonton Piala FA Manchester United vs Reading.

Sedang berlangsung live streaming Man United vs Reading di putaran keempat Piala FA.

Duel antara Manchester United vs Reading berlangsung di Old Trafford Stadium, Minggu (29/1/2023) pukul 03.00 WIB.

Laga antara Setan Merah vs Reading bisa disaksikan via live streaming Vidio.com dan beIN Sports.

(tautan link live di akhir artikel ini)

Selain link live streamingnya, susunan pemain Manchester United vs Reading bisa dilihat dalam artikel ini.

Pada pertandingan kali ini, Erik ten Hag menurunkan duet bek Harry Maguire dan Victor Lindelof untuk mengawal lini belakang Manchester United.

 

 Susunan Pemain

Manchester United (4-2-3-1) 

David de Gea (GK); Wan-Bissaka, Lindelof, H.Maguire, Tyrell Malacia; Eriksen, Casemiro; Antony, Bruno Fernandes, Roshford; Weghorst.

Pelatih: Erik ten Hag.

Reading (5-3-2)
Lumley (GK); Hoilett, A.Yiadom, T.Holmes, T.Mclntyre, A.baba; J.Hendrick, M.Loum, T.Ince; A.Carroll, L.Joao.

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SEDANG BERLANGSUNG Man United vs Reading
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