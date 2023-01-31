Liga Spanyol
Link Live Streaming dan Live Score Villarreal vs Rayo Vallecano, Tonton via HP Pukul 03:00 WIB
Pertandingan Villarreal CF vs Rayo Vallecano digelar di Estadio de la Ceramica, Selasa (31/1/2023) mulai pukul 03: 00 Wib.
TRIBUN-MEDAN.COM - Liga Spanyol Villarreal CF vs Rayo Vallecano.
Live streaming dan live score Villarreal CF vs Rayo Vallecano pertandingan lanjutan Liga Spanyol 2023.
Pertandingan Villarreal CF vs Rayo Vallecano digelar di Estadio de la Ceramica, Selasa (31/1/2023) mulai pukul 03: 00 Wib.
Pada saat ini, Villarreal CF menempati urutan kelima klasemen Liga Spanyol 2022/2023.
Sedangkan, Rayo Vallecano menempati urutan kesembilan klasemen Liga Spanyol 2022/2023.
Prediksi skor Villarreal CF vs Rayo Vallecano.
Villarreal CF vs Rayo Vallecano diprediksi 2-1 atau skor (3-2)
Perkiraan susunan pemain Villarreal CF vs Rayo Vallecano
Villarreal CF (4-3-3): Pepe Reina, Aissa Mandi, Jorge Cuenca, Pau Torres, Johan Mojica; Alex Baena, Dani Parejo, Etienne Capoue; Samuel Chukwueze, Gerard Moreno, Yeremi Pino.
Pelatih: Quique Setien
Rayo Vallecano (4-2- 3- 1) : Stole Dimitrievski, Ivan Balliu, Alejandro Catena, Florian Lejeune, Francisco Garcia; Unai Lopez, Pathe Ciss, Isi Palazon, Oscar Trejo, Alvaro Garcia; Sergio Camello.
Pelatih: Andoni Iraola
Hasil Pertandingan Semua Kompetisi
Rayo Vallecano 1- 5 Villarreal CF La Liga Santander 21/22
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