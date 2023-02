JADWAL Siaran Bola Malam Ini, Manchester United Vs Notthingham, Real Betis Vs Barcelona

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut jadwal siaran langsung bola malam ini yang menyajikan sejumlah pertandingan, Rabu (1/2/2023) hingga Kamis (2/2/2023) dini hari WIB.

Pertandingan bola hari ini hadir dari kompetisi Super Lig, Piala Dunia Antarklub, Carabao Cup, Liga Spanyol, DFB Cup, Liga Prancis dan Coppa Italia.

Laga seru pada malam ini adalah pertandingan antara Manchester United vs Nottingham Forest di semi final Carabao Cup Leg 2.

Kemudian laga tak kala seru lainnya berada di Liga Spanyol kala Barcelona bersua dengan Real Betis pada laga tunda.

Keseruan pertandingan dapat disaksikan melalui siaran langsung beIN Sports, Mola TV hingga platform live streaming Vidio.com.

Baca juga: PREDIKSI SKOR Manchester United vs Nottingham Catatan Duel Man United vs Nottingham Siapa Menang

Berikut Jadwal Bola Malam Ini

Super Lig

Rabu, 1 Februari 2023 (Malam Hari)

Pukul 00.00 WIB - Fatih Karagumruk vs Besiktas

Pukul

Pukul 21.00 WIB - Gaziantep FK vs Hatayspor

Pukul 21.00 WIB - Kasimpasa vs Giresunspor

Kamis, 2 Februari 2023 (Dini Hari)

Pukul 00.00 WIB - Galatasaray vs Umraniyespor

Pukul 00.00 WIB - Trabzonspor vs Antalyaspor

Piala Dunia Anterklub

Kamis, 2 Februari 2023 (Dini Hari)