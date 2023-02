Liga Champions: Prediksi Skor Liverpool vs Real Madrid, PSG vs Bayern Munchen RB Leipzig vs Man City

(AFP/GABRIEL BOUYS)

Jadwal 16 Besar Liga Champions: Duel Sengit PSG vs Bayern Munchen, Liverpool vs Real Madrid, Live SCTV. Saksikan laga serunya. Siapa Menang? Mohamed Salah (kiri) dan Karim Benzema (kanan) berebut bola dalam pertandingan Real Madrid vs Liverpool di leg pertama perempat final Liga Champions 2020-2021 di Stadion Alfredo Di Stefano, Rabu (7/4/2021) dini hari WIB.