Hasil Liga Inggris - Arsenal Dipermalukan Everton, Debut Sean Dyche Cemerlang

TRIBUN-MEDAN.COM - Pekan ke-22 Liga Inggris 2022-2023 digelar dengan memainkan sebanyak 8 pertandingan.

Pertandingan dibuka dengan Arsenal yang mengunjungi markas Everton di Goodison Park, Sabtu (4//2/2023) malam WIB.

Secara mengejutkan, The Gunners tumbang di tangan The Toffees dengan skor tipis 0-1 via gol James Tarkowski pada menit ke-60.

Debut pelatih baru Everton, Sean Dyche, berbuah manis dengan mengalahkan langsung sang pemuncak klasemen.

Bagi Everton, kemenangan ini membuat mereka untuk sementara beranjak naik satu tingkat ke peringkat ke-18.

Sementara Arsenal, kesempatan mereka untuk menjauh dari kejaran Manchester City pupus.

Kini tim asuhan Mikel Arteta hanya berjarak lima poin dan berpotensi didekati oleh The Citizens.

Pasalnya, Man City baru akan bermain melawan Tottenham Hotspur pada hari berikutnya.

Andai menang, pasukan Pep Guardiola akan mengekor dengan hanya berjarak dua poin.

Selang beberapa jam, Manchester United kembali meneruskan performa apiknya di Old Trafford kala menjamu Crystal Palace.

Skuad asuhan Erik ten Hag menang dengan skor 2-1 via gol penalti Bruno Fernandes (7') dan lesakan Marcus Rashford (62').

(TWITTER.COM/SKYSPORTSSTATTO) Momen Casemiro mendapatkan kartu merah langsung pada laga antara Manchester United dan Crystal Palace di Old Trafford, Sabtu (4/2/2023) malam WIB.

Crystal Palace sempat mengejar lewat gol Jeffrey Schlupp (76'), tetapi hingga laga berakhir skor tidak berubah.

Laga ini sempat diwarnai cekcok dan perselisihan antara para pemain kedua tim pada pertengahan permainan.

Hal tersebut disebabkan oleh Jeffrey Schlupp yang melanggar Antony sehingga membuat emosi para pemain terpancing.