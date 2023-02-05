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Jadwal Bola

JADWAL Siaran Bola Malam Ini, Big Match Tottenham Vs Man City, Inter Milan Vs AC Milan

Di kompetisi Liga Inggris, duel big match mempertemukan Spurs vs Manchester City di Tottenham Hotspur Stadium pukul 23.30 WIB Live SCTV.

Editor: Ilham Fazrir Harahap
zoom-inlihat foto JADWAL Siaran Bola Malam Ini, Big Match Tottenham Vs Man City, Inter Milan Vs AC Milan
Twitter/Inter
Keseruan jalannya Derby Della Madonina secara langsung Live Bein Sports 1 dan streaming Vidio pukul 02.45 WIB, dinihari. 

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran langsung bola malam ini yang menyajikan duel panas terutama Liga Top Eropa, Minggu (5/2/2023) s/d Senin (6/2/2023) dinihari WIB.

Di kompetisi Liga Inggris, duel big match mempertemukan Spurs vs Manchester City di Tottenham Hotspur Stadium pukul 23.30 WIB Live SCTV.

Dilanjutkan, duel tak kalah panas antara Inter Milan vs AC Milan dalam tajuk Derbi Milan di San Siro.

Keseruan jalannya Derby Della Madonina secara langsung Live Bein Sports 1 dan streaming Vidio pukul 02.45 WIB, dinihari.

Beralih ke Liga Spanyol, Real Madrid dan Barcelona akan melanjutkan petualangannya di kompetisi lokal Negeri Matador.

Real Madrid akan bertandang ke markas Mallorca, sementara Barcelona menjamu Sevilla di Camp Nou.

Baca juga: PREDIKSI Skor Bali United Vs Barito Putera, Susunan Pemain, H2H, Live Streaming Jam 18.30 WIB

Jadwal Siaran Bola Malam Ini, Minggu (5/2/2023) s/d Senin (6/2/2023):

Minggu, 5 Februari 2023

Pukul 18.30 WIB - Bali United vs Barito Putera (Live Indosiar)

Pukul 18.30 WIB - Spezia vs Napoli (Live Bein Sports 1)

Pukul 20.00 WIB - Mallorca vs Real Madrid (Live Bein Sports 3)

Pukul 21.00 WIB - Torino FC vs Udinese (Live Bein Sports 1)

Pukul 21.00 WIB - Nottingham Forest vs Leeds United (Live Vidio)

Pukul 22.15 WIB - Girona vs Valencia (Live Bein Sports 3)

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Liga Inggris
Liga Italia
Liga Spanyol

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