TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Selama tiga tahun berdiri, Qoala Plus yang merupakan unit bisnis dari insurtech Qoala, tercatat tumbuh lebih dari 10 kali lipat.

Pencapaian ini juga didukung oleh pertumbuhan di beberapa daerah regional Qoala Plus, salah satunya di wilayah Sumatera.

Direktur Bisnis Qoala Plus, Tirto Utomo mengatakan Qoala Plus telah hadir menjadi solusi asuransi masyarakat wilayah Sumatera selama beberapa tahun terakhir.

"Melalui bantuan para tenaga pemasar atau yang kami sebut Mitra Qoala Plus, masyarakat terbantu dalam seluruh proses asuransi mulai dari penerbitan polis hingga saat melakukan klaim. Para mitra Qoala Plus inilah yang menjadi roda penggerak pertumbuhan asuransi di Sumatera, " ucap Tirto saat Media Brief, di Kota Medan, Selasa (7/2/2023).

Dikatakannya juga, Qoala Plus hadir di beberapa kota-kota besar wilayah Sumatera seperti Kota Medan, Lampung dan Batam.

Dari tahun 2021 hingga 2022, khusus wilayah Sumatera mencatatkan angka pertumbuhan sebesar 3 kali lipat dengan produk asuransi yang paling banyak terjual adalah asuransi kendaraan bermotor, asuransi kesehatan dan asuransi jiwa.

Angka pertumbuhan ini menunjukan Qoala Plus turut berperan dalam menciptakan inklusi keuangan di Sumatera lewat penyediaan akses asuransi.

Untuk di tahun 2023 ini, VP of Sales Qoala Plus, Adi Firman mengatakan Qoala Plus memiliki target untuk berkontribusi dalam pencapaian pertumbuhan GWP secara nasional dengan diversifikasi penjualan produk asuransi dan tenaga pemasar dengan latar belakang beragam.

Qoala Plus juga akan mengembangkan kehadiran di beberapa kota lain wilayah Sumatera diantaranya Aceh, Pekanbaru dan Palembang.

Sebagai upaya untuk berdiskusi menyamakan misi dan tujuan di 2023 dengan para tenaga pemasar di wilayah Sumatera, Qoala Plus mengadakan acara Qoala Plus Kick Off 2023 dan memilih kota Medan sebagai perwakilan dari wilayah Sumatera.

Kota Medan merupakan kota terakhir yang masuk dalam rangkaian acara Qoala Plus Kick Off 2023 di 5 kota di Indonesia.

Qoala Plus mengajak seluruh tenaga pemasar untuk terus berkolaborasi agar bisnis yang dijalankan bersama semakin tumbuh dan sustainable dalam memperluas akses asuransi masyarakat dan memenangkan pasar industri insurtech di Indonesia.

Untuk diketahui, saat ini, Qoala Plus telah menyediakan 34 jenis produk asuransi. Produk-produk ini pun terbagi sesuai kebutuhan dan gaya hidup masyarakat mulai dari asuransi jiwa, kesehatan, aset berharga seperti mobil, properti, serta asuransi gaya hidup seperti travel dan lainnya.

"Ini sekaligus menjadi peluang bagi para tenaga pemasar untuk bisa mendapatkan pendapatan yang lebih besar, " pungkasnya.

(cr9/www.tribun-medan.com).