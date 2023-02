Isa Zega Pansos ke Fans BTS? Sebut ARMY Alay Hingga Ingin Pindah Bioskop: Enggak Sudi

TRIBUN-MEDAN.com - Isa Zega pansos ke fans BTS?

Ia menyebut ARMY alay hingga ingin pindah bioskop.

Fans BTS yang tergabung dalam ARMY meradang lantaran ocehan Isa Zega yang menyebut penggemar Idol Grup asal Korea Selatan, alay.

isa zega (INSTAGRAM)

Hal tersebut bermula saat Isa Zega berpapasan dengan para ARMY yang kompak mengenakan pakaian ungu memenuhi sejumlah bioskop untuk menonton BTS: YET TO COME IN CINEMAS.

Isa Zega yang kebetulan memakai baju warna ungu kala itu merasa risih.

"Kenapa sih kalian begitu, jangan dong jadi alay, eh jadi lebay. Mami kan ke GI kan mau nonton India, Shahrukh Khan film terbarunya, terus mami warna ungu bajunya,"

"Mereka ngapain sih kayak anak-anak alay. Semua pada ungu-ungu, haduh kenapa sih pada ungu,"

"Jadi ikutan dikira orang mami anak alay itu," ucap Isa Zega melalui story Instagram pribadinya.

Lantaran merasa tak nyaman dengan para ARMY yang memakai baju ungu, Isa Zega sampai ingin pindah bioskop.

Kendati demikian, Isa Zega mengatakan jika ia tak membenci BTS tapi merasa para ARMY kelewat alay.

"Mami sih suka BTS, ganteng-ganteng gitu ya. Cuma tadi kayaknya alay banget gitu loh kalau semuanya pakai baju ungu gitu loh,"

BTS (IST)

"Jadi mami kayak alay, ternyata mereka nonton ini, enggak jadi akh, enggak sudi," katanya.

Video Isa Zega itu pun viral dan ramai dibagikan ulang.

Para ARMY langsung bereaksi dan menyerang Instagram serta akun TikTok milik Isa Zega.

