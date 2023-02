TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Lagu Batak Sherly ditulis oleh Jack Marpaung.

Lirik Batak Sherly bercerita tentang sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta.

Ada kerinduan yang tiada tara dari keduanya.

Lagu Batak Sherly dinyanyikan oleh Trio Lasidos dan di-cover oleh banyak penyanyi, terutama yang keturunan Batak.

Lirik Lagu Batak Sherly

Dang na tarlupahon au

Dang na tartundalhon au

Manang na tudia pe au lao ito

Dang tarhatahon au

Manang na boha na di bagasan

Rohangkon ale ito...

Ditostosi ate-ate

Diribahi pusu-pusu

Holan marningot,.. Ho ito.

Ilumi sai maraburan,

Tangis ho hasosombopon

Lao parborhathon au

Tu na dao.....

Di nipikku pe ito

Tung so holang siang ho

Borngin pe arian pe

Sai tong tu ho

Sugari ma nian

Songon lali habang au

Taripar laut mandapothon ho

Alai pos do rohangki

Di hata ni ilumi paimaonmu au ito

Pos roham molo dung dapot

Najinalahan ni roha

Ro do au tibu ito

Mandapothon ho.

Reff

Sherly.....

Sai ingot ma au ale ito

Sherly.....

Tibu do au mandapothon ho

Sherly.....

Molo masihol ho tu au

Sherly.....

Bereng ma bulan disi do au

Dinipikku pe ito

Tung so holang siang ho

Borngin pe arian pe

Sai tong tu ho

Sugari ma nian

Songon lali habang au

Taripar laut mandapothon ho

Alai pos do rohangki

Di hata ni ilumi paimaonmu au ito

Pos roham molo dung dapot

Najinalahan ni roha

Ro do au tibu ito

Mandapothon ho.

Reff

Sherly.....

Sai ingot ma au ale ito

Sherly.....

Tibu do au mandapothon ho

uuoooo........

Sherly.....

Molo masihol ho tu au

Sherly.....

Bereng ma bulan disi do au

Sherly.....

