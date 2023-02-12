Piala Dunia Antarklub
SIARAN LANGSUNG Live Streaming Real Madrid vs Al Hilal Kick-off 02.00 WIB, Live Madrid vs Al Hilal
Laga Real Madrid vs Al Hilal berlangsung sesaat lagi. Kick-off Real Madrid vs Al Hilal berlangsung mulai pukul 02.00 WIB.
Real Madrid vs Al Hilal
TRIBUN-MEDAN.com- Duel Final Piala Dunia Antarklub mempertemukan Real Madrid vs Al Hilal, Minggu (12/2/2023) dini hari.
Laga Real Madrid vs Al Hilal berlangsung sesaat lagi.
Kick-off Real Madrid vs Al Hilal berlangsung mulai pukul 02.00 WIB.
Akses tautan Link Live Streaming Real Madrid vs Al Hilal dan Live Skor di artikel ini.
Siapa yang akan tampil sebagai juara Piala Dunia Antarklub, Real Madrid atau Al Hilal?
Simak preview dan prediksi skor Real Madrid vs Al Hilal
Duel Real Madrid vs Al Hilal akan dilangsungkan di Prince Moulay Abdellah Stadium, Maroko.
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Dua bursa prediksi skor memperkirakan laga Real Madrid vs Al Hilal akan dimenangkan Los Blancos.
SportsMole dan Evening Standard menaruh skor 3-1 untuk kekalahan Al Hilal.
Sementara 90min memprediksi pertandingan akan berakhir dengan skor 2-0 untuk Real Madrid.
Prediksi Skor
SportsMole: Real Madrid 3-1 Al Hilal
Evening Standard: Real Madrid 3-1 Al Hilal