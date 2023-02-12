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LIVE Streaming Real Madrid vs Al Hilal Final Piala Dunia Antarklub, Prediksi Skor Madrid vs Al Hilal

Piala Dunia Antarklub

SIARAN LANGSUNG Live Streaming Real Madrid vs Al Hilal Kick-off 02.00 WIB, Live Madrid vs Al Hilal

Laga Real Madrid vs Al Hilal berlangsung sesaat lagi. Kick-off Real Madrid vs Al Hilal berlangsung mulai pukul 02.00 WIB.

Editor: Salomo Tarigan
zoom-inlihat foto SIARAN LANGSUNG Live Streaming Real Madrid vs Al Hilal Kick-off 02.00 WIB, Live Madrid vs Al Hilal
kompas.com
Duel Real Madrid vs Al Hilal Kick-off 02.00 WIB, Live Madrid vs Al Hilal 

 Real Madrid vs Al Hilal

TRIBUN-MEDAN.com- Duel Final Piala Dunia Antarklub mempertemukan Real Madrid vs Al Hilal, Minggu (12/2/2023) dini hari.

Laga Real Madrid vs Al Hilal berlangsung sesaat lagi.

 Kick-off Real Madrid vs Al Hilal berlangsung mulai pukul 02.00 WIB.

Pemain Real Madrid Karim Benzema (kanan) dkk
Pemain Real Madrid Karim Benzema (kanan) dkk (ANDER GILLENEA/AFP VIA KOMPAS.COM)

Akses tautan Link Live Streaming Real Madrid vs Al Hilal dan Live Skor di artikel ini.

Siapa yang akan tampil sebagai juara Piala Dunia Antarklub, Real Madrid atau Al Hilal?

Simak preview dan  prediksi skor Real Madrid vs Al Hilal

Duel Real Madrid vs Al Hilal akan dilangsungkan di Prince Moulay Abdellah Stadium, Maroko.

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Dua bursa prediksi skor memperkirakan laga Real Madrid vs Al Hilal akan dimenangkan Los Blancos.

SportsMole dan Evening Standard menaruh skor 3-1 untuk kekalahan Al Hilal.

Sementara 90min memprediksi pertandingan akan berakhir dengan skor 2-0 untuk Real Madrid

Prediksi Skor

SportsMole: Real Madrid 3-1 Al Hilal

Evening Standard: Real Madrid 3-1 Al Hilal

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Piala Dunia Antarklub
Real Madrid Vs Al Hilal
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