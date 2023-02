Ketua Umum INTI Luncurkan Kegiatan Dimulainya Vaksin Booster ke-2 untuk  500 Ribu Orang

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Vaksinasi Booster ke-2 telah dimulai bersamaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat suntikan vaksinasi COVID-19 "booster" kedua pada tanggal 24 Januari 2023 dengan menggunakan vaksin Indovac.

Berdasarkan Surat Edaran Kemenkes Nomor HK.02.02/C/380/2023 tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis Booster Ke-2 Bagi Kelompok Masyarakat Umum bahwa mulai per tanggal 24 Januari 2023, vaksinasi Covid-19 dosis booster ke-2 sudah dapat diberikan kepada masyarakat umum (18 tahun ke atas).

Untuk itu Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) sebagai organisasi yang bersifat kebangsaan yang terus bergerak dalam memberikan pengabdian dalam vaksinasi mulai memberikan Vaksinasi Booster ke-2.

Kali ini Ketua Umum INTI Teddy Sugianto sengaja turun ke Sumatera Utara meluncurkan kegiatan dimulainya vaksinasi Booster ke-2.

Waketum INTI Pusat Tomi Wistan (Sekretaris INTI Sumut 2012 -2022) menjelaskan secara terperinci saat pelaksanaan vaksinasi dari tahun 2020 sd saat ini yang dilaksanakan oleh Keluarga Besar INTI yang ada di Sumatera Utara kepada Ketum INTI dan rombongan sesaat sebelum diluncurkan dimulainya Vaksin Booster ke-2.

Beliau sengaja memilih di Sumatera Utara karena di wilayah inilah INTI paling banyak membantu pemerintah, bangsa dan negara dalam membantu pelaksanaan vaksinasi, juga karena bersamaan dengan kunjungan kerja dan bisnis trip menemui 5 Kepala Daerah dengan membawa delegasi dari Tiongkok asal Guangzhou, Xiamen, Hong Kong dan Meizhou yang berasal dari berbagai bidang bisnis.

Teddy Sugianto mengatakan bahwa saat pandemi terjadi tahun 2020 -2021 telah menyalurkan 50 juta masker di seluruh Indonesia dan berbagai bantuan alat medis ke beberapa Rumah Sakit dan Instansi pemerintah, TNI dan Polri di lakukan oleh beberapa Pengurus Daerah Perhimpunan INTI termasuk di Sumatera Utara.

Ketum bersama para Relawan dari Pengurus INTI membantu pelaksanaan vaksinasi Booster ke-2 di BCA Foodcourt di Komplek Cemara Asri.

"Kemudian kami bersama Bapak Indra Wahidin selaku Ketua Harian segera memberikan arahan agar seluruh pengurus INTI yang tersebar di 17 Provinsi dan 90 an cabang serta belasan pengurus kecamatan termasuk sayap sayap organisasi Perempuan INTI (PINTI), Generasi Muda INTI (Gema Inti), YEC (Young Entreprenuers Councill) bahwa INTI sebagai organisasi yang bersifat kebangsaan untuk segera membantu pemerintah melaksanakan vaksinasi sebagai percepatan heard immunity agar pandemi segera menjadi endemi saat itu" kata Teddy Sugianto yang didampingi Sekjend Candra Jap, Waketum bidang bisnis, usaha dan umkm Tomi Wistan, Ketua Bid Bisnis Kendro, Wakil Bendahara Umum Esty dan Wakil Ketua PINTI Pusat Marliana.

Ketum bersama para Relawan dari Pengurus INTI membantu pelaksanaan vaksinasi Booster ke-2 di BCA Foodcourt di Komplek Cemara Asri.

Waketum Tomi Wistan yang juga Sekretaris INTI Sumut 2012-2022 menambahkan bahwa pelaksanaan vaksinasi di Sumatera Utara telah dimulai saat terjadi pandemi Covid-19. Saat itu diceritakan bahwa hampir seluruh Pengurus Cabang bersama sayap organisasi melaksanakan vaksinasi di Sumatera Utara yang bekerja sama dengan Pemprovsu, TNI-Polri, BUMN dan lintas organisasi dengan melibatkan ratusan relawan dan vaksinasi sehari pernah mencapai hampir 4.000 orang.

"Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketum dan Ketua Harian dr.Indra Wahidin yang senantiasa mendukung setiap pelaksanaan vaksinasi, Ketua Inti Medan Janlie (saat ini Ketua INTI Sumut) sebagai cabang yang paling aktif, Ketua INTI Deli Serdang dr.Wali yang telah memfasilitasi dan berkontribusi serta mendapat penghargaan dari Kapolda Sumut sebanyak hampir 100.000 orang, dan saya sebut sebagai First Soldier yang senantiasa ikut dalam upaya Vaksinasi Ketua YEC INTI Sumut Hendy Ong dan Wakil Ketua Inti Sumut Bahari yang aktif memfasilitasi vaksinasi terkhusus untuk industri yang keduanya masing masing telah mencapai diatas 100.000 orang, selain itu turut berkontribusi sebagai leader dalam vaksinasi Wakil Bendahara INTI Sumut Alfian, Ketua Inti Sergai Budi, Ketua INTI Tebing Tinggi Riyanto, Plt.Ketua INTI Asahan Amin, Ketua INTI Labuhan Batu Sujian, Ketua INTI P.Siantar Tjonggah Ika, INTI Binjai dr. Sadikun, Erwin dan Ryan Wijaya, Ketua Pinti Sumut Nurni Angsana dan Weny Leo, Ketua PINTI Medan 2020 Fenny Goh dan saat ini Ilis Fihanto, Ketua Gemainti Sumut dr. Martyn, Pengurus INTI Sumut Tumin Rusli, Ketua dan Sekretaris INTI Medan Petisah Indra Halim dan Jesse Fong serta yang terakhir adalah yang saya sebut the Last Soldier di INTI dalam vaksinasi yaitu Wakil Sekretaris INTI Sumut Husni Halim bersama Wakil Ketua INTI Sumut drg. Anita yang sampai hari ini setelah endemi tetap dan hampir setiap minggu mengadakan vaksinasi atas nama INTI Dan secara keseluruhan juga tentu semua pengurus INTI/PINTI/GEMA INTI/ YEC yang juga tidak kalah berkontribusi dalam upaya membantu masyarakat, bangsa dan negara. Semoga pandemi yang telah menjadi endemi kita doakan masyatakat Indonesia dan dunia semakin sehat dan ekonomi tumbuh berkembang." Kata Tomi panjang lebar yang ditemani oleh Sekretaris dan Bendahara Inti Sumut Johny Sia dan Endy Kartono, Ketua dan Sekretaris INTI Medan Syafii Salim dan Widodo Kartono, Husni Halim, Tumin Rusli, Sekretaris INTI Deli Serdang Jopi, Ketua Gema Inti Sumut dr.Martyn dan seluruh relawan INTI.

Ketum yang didampingi Waketum Tomi Wistan, Wakil Sekretaris INTI Sumut yang juga selaku koordinator Vaksin Booster ke-2 Husni Halim, Ketua Gema INTI Sumut dr.Martyn, Ketua INTI Medan Syafii Salim dan Ketua Umum Senior Korps Himapsi yang juga penasehat INTI menyaksikan suntikan Vaksin Booster ke-2 kepada Orang Tua usia lanjut.

Ketum INTI juga memberi apresiasi dan penghargaan kepada keluarga besar INTI se-Sumatera Utara yang berarti di Sumatera Utara adalah Pengurus Daerah yang paling banyak melaksanakan vaksinasi, dan kalau dihitung telah turut memberi kontribusi diatas 300.000 orang.

"Dan kalau dijumlahkan dengan pengurus provinsi lainnya terutama Bali juga sudah memberikan kontribusi sekitar 200.000 orang belum lagi daerah lain, kalau diijumlah berarti harusnya INTI sudah berkontribusi dan melaksanakan vaksinasi dari vaksin 1, vaksin-2 booster-1 dan booster -2 telah mencapai sekitar 500.000 orang yang dilaksanakan sendiri maupun bekerjasama dengan pemerintah, TNi-Polri dan lintas organisasi, inilah sebagai wujud dari pengabdian INTI sebagai organisasi yang bersifat kebangsaan," kata Teddy yang didampingi juga Penasehat INTI yang juga Ketua Umum Seniot Korps HIMAPSI Parlindungan Purba menutup pembicaraan dan sekaligus meluncurkan dimulainya partisipasi dan kontribusi INTI untuk Vaksin Booster ke-2.

Saat acara peluncuran tersebut terlihat antusias masyarakat ternyata masih cukup ramai di acara ini bahkan saat itu bisa mencapai 300 orang lebih, walaupun sudah tidak sebanyak saat pandemi terjadi bisa sampai 3.000 orang perhari. Dan memang sebagian masyarakat mengatakan kalau mau vaksin ingat INTI, kalau lihat INTI teringat vaksin, begitulah image saat ini terbentuk di masyarakat. (*)