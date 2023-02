PREDIKSI Skor Derby Merseyside Liverpool Vs Everton, Potensi Imbang, Waktunya The Reds Berbenah

Duel bertajuk Derby Merseyside akan tersaji di Liga Inggris antara Liverpool vs Everton pada pekan ke-23, Selasa (13/2/2023) dini hari nanti.

TRIBUN-MEDAN.com - Duel bertajuk Derby Merseyside akan tersaji di Liga Inggris antara Liverpool vs Everton pada pekan ke-23, Selasa (13/2/2023) dini hari nanti.

Laga Liverpool vs Everton akan digelar di Stadion Anfield, Selasa (14/2/2023) pukul 03.00 WIB.

Liverpool butuh hasil positif pada laga ini.

Saat ini pasukan Jurgen Klopp masih kesulitan untuk menemukan ritme permainan terbaiknya.

Mereka kini masih tertahan di peringkat ke-10 dengan 29 poin.

Mohamed Salah dkk tertinggal 12 poin dari Newcastle United yang duduk di posisi keempat.

Jelang derby ini bergulir, kiper utama mereka, Alisson Becker menurutkan bahwa The Reds sampai saat ini belum menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Menurut Alisson, timnya baru memberikan 75 hingga 80 persen kemampuannya.

"Saya pikir semua orang memahami situasinya dan semua orang tahu masing-masing dari kami harus memberikan sesuatu yang ekstra untuk tim," katanya dikutip dari Four Four Two.

"Selama [pertandingan] kami memiliki beberapa momen bagus, jadi kami dapat mengatakan kami memainkan 75, 80 persen dari apa yang kami tampilkan," paparnya.

Oleh sebab itu, kiper Timnas Brasil itu menegaskan timnya harus segera berbenah dan mengubah keadaan.

Caranya adalah dengan bekerja keras dan saling mendukung satu sama lain.

"Kami harus melakukan lebih banyak. Kami harus memberikan hal ekstra untuk tim-tidak hanya dalam sepak bola, tetapi dalam kegembiraan, sikap, mendukung rekan setim, dan semua yang ada di tangan Anda untuk mencoba mengubah situasi kami," sambungnya.

"Kami paham itu dan kami akan menggunakan semua yang kami miliki untuk membalikkan momen ini, situasi ini."