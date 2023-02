ANAK FERDY SAMBO Rayakan Valentine dengan Kenang Momen Kehangatan Bareng Keluarga

TRIBUN-MEDAN.com – Setelah sah Ferdy Sambo divonis hukuman mati dan sang istri, Putri Candrawathi divonis 20 tahun di penjara.

Sosok Trisha Eungelica jadi sorotan publik, tampaknya masyarakat penasaran dengan reaksi Trisha terkait vonis kedua orang tuanya.

Dilansir dari Instagramnya, Selasa (14/2/2023) Trisha membagikan momen kenangan bersama dengan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.

Dalam postingan itu, Trisha mengungkapkan perasaannya yang bertepatan dengan hari Valentine.

“You Will be the happiest person, soon, i hope we all will, happy val’s day,” tulisnya dilansir dari Instagram @trishaeas, Selasa (14/2/2023).

Saking sayangnya pada kedua orang tuanya, Trisha juga mengunggah potret lawasnya di akun TikTok.

Sontak saja, postingan Trisha itu ramai mendulang berbagai reaksi dari netizen yang memberikan semangat.



“semangat ya! terlepas dari kesalahan pak sambo, life must go on! semangattt,” tulis komentar netizen.

”ayah kamu salah, tp kamu tidak. sehat terus dan semangat!!! jangan pernah nyerah ya trish,” kata netizen lain.

”aku kasian liatnya tapi dunia ini jg butuh keadilan,” timpal netizen lain mengomentari postingan anak Ferdy Sambo.

(cr18/tribun-medan.com)