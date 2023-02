JAM TAYANG AC Milan Vs Tottenham Liga Champions, Stefano Pioli Pede Bungkam Pasukan Conte

TRIBUN-MEDAN.COM - Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, percaya diri bisa mengalahkan Tottenham Hotspur, yang dilatih Antonio Conte, pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2022-2023.

Bentrokan sengit akan menghiasi Liga Champions 2022-2023, di mana ada laga AC Milan kontra Tottenham Hotspur.

Stadion San Siro akan menjadi tempat berlangsungnya duel ini pada Selasa (14/2/2023) waktu setempat atau Rabu pukul 03.00 WIB.

Keseruan laga AC Milan vs Tottenham ini tak disiarkan SCTV, lantaran menayangkan laga PSG Vs Bayern Muenchen diwaktu yang sama. Laga ini bisa ditonton via live streaming TV Online.

Menyongsong pertandingan ini, Stefano Pioli merasa optimistis bisa meraih hasil maksimal berupa kemenangan.

Baca juga: PREDIKSI Skor AC Milan Vs Tottenham Liga Champions, Duel Tim Pesakitan, Bakal Imbang

Pelatih asal Italia itu merasa kualitas skuadnya selevel dengan Spurs dan yakin bisa meladeni permainan tim tamu.

"Jika kami ingin berpikir bahwa kami bisa menang, maka kami membutuhkan intensitas dan kualitas teknis yang tinggi. Kami telah mempersiapkan diri untuk hal ini," kata Pioli, dikutip dari Football Italia.

"Tantangan yang sulit, tidak bisa dihindari untuk pertandingan babak 16 besar."

"Conte adalah pelatih yang hebat dan salah satu dari beberapa rekan yang telah menelepon saya untuk mengucapkan selamat atas gelar Liga Italia."

Baca juga: PREDIKSI SKOR PSG vs Bayern Munchen, Catatan Duel PSG vs Bayern Munchen, Manuel Neuer Absen

"Kami harus bermain dengan bagus, mencoba untuk selalu berbahaya, dan menguasai jalannya pertandingan."

"Akan ada trisula dengan kemampuan ofensif tingkat tinggi sehingga kami harus bertahan dengan kompak."

"Kami yakin kami setara dengan Tottenham. Memenangi Liga Champions adalah sebuah mimpi, tetapi tidak ada gunanya memikirkan itu sekarang."

"Saya melihat semangat yang lebih bagus, lebih banyak energi. Kami bermain di Liga Champions, kami ingin memainkannya dengan semangat yang tepat," tutur Pioli lagi.

Laga melawan Spurs di Liga Champions bisa menjadi kesempatan bagi Milan untuk bangkit dari keterpurukan.

Baca juga: LIGA CHAMPIONS: PSG Vs Munchen Live SCTV, Les Parisien Tampil Komplit, Die Rotan Bisa Terseok