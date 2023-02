Lima Tim Dance Siap Unjuk Gigi di Final UBS Gold Competition Medan

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Perhelatan Honda DBL selalu menyediakan wadah bagi anak muda dengan segudang talenta unjuk aksinya di lapangan.

Tak hanya seputar basket, ada penampilan dance dari tiap sekolah yang berpartisipasi.

Dengan mengusung tema ‘I am 24K’, masing-masing peserta telah menyajikan konsep terbaiknya.

Baik dengan kelincahan koreo, maupun properti cantik nan kreatif yang mereka gunakan.

Jelang final yang dilaksanakan, pada Kamis (16/2/2023), di Gor Unpri, Medan, sudah ada lima tim dance pelajar yang masuk jajaran Best Five UBS Gold Dance Competition 2022-2023Medan Series dan siap unjuk gigi.

Tim pertama, Sutomo Extreme Dance Crew -sebutan tim dance SMA Sutomo 1 Medan- tampil menakjubkan musim ini. Dengan mengusung tema Build Our Own Value, mereka berdandan layaknya penambang emas. Bukan tanpa alasan, melainkan hal itu selaras dengan tema UBS Gold Dance Competition 2022-2023

Tim kedua, ada Fearless dari SMA Ahmad Yani Binjai.

Rupanya, musim ini mereka terinspirasi dari fenomena sekitar. Tren sosial media kerap membuat banyak orang merasa kurang percaya diri, utamanya dari para remaja. Itulah yang mereka bawakan dalam tema dancenya.

Tim ketiga, RGD Crew yang turut andil dalam memeriahkan UBS Gold Dance Competition dengan membawakan tema “Show Me Who You Are”.

Konsep yang diusung oleh dance team SMA Global Prima Medan itu menceritakan tentang seseorang yang tidak percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal itu ditunjukkan dengan topeng yang mereka gunakan di awal penampilannya.

Tim keempat, Antiout dari SMA Cinta Budaya Medan, tampil nyentrik dalam gelaran UBS Gold Dance Competition 2022-2023.

Pada kesempatan ini, mereka menceritakan tentang perbaikan Kota Tuoitna yang hancur akibat sebuah peperangan dan mengganti nama Kota Menjadi Antiout.

Tim kelima, Smansa Medan Dance Crew (SMDC) asal SMA N 1 Medan. Mereka tampil dengan membawa piramida ke arena. Sembilan gadis cantik keren dari SMDC sukses mengguncang GOR UNPRI Medan.

Mereka terinspirasi akan sosok Cleopatra yang dianggap sebagai wanita dengan kecantikan luar biasa.

Namun dibalik itu semua, Cleopatra ingin menunjukkan bahwa ia tidak hanya memiliki kecantikan tetapi juga bakat dan kecerdasan.

