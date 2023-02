Trisha Eungelica Tulis Kalimat Manis untuk Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi dengan Lagu Sempurna

TRIBUN-MEDAN.COM - Trisha Eungelica putri sulung Ferdy Sambo mengunggah potret kenangan bersama orangtuanya setelah sang ayah dan ibunya dijatuhi vonis hukuman.

Dalam keterangannya, ia menyematkan kalimat-kalimat manis untuk Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.

Unggahan itu tampak dalam akun Tiktok milik Trisha Eungelica bernama @troasang pada Senin (13/2).

Dalam unggahan itu tampak foto-foto kenangan Trisha bersama Ferdy Sambo dan Putri Candrawarthi.

Adapula foto Ferdy Sambo dan Putri saat masih muda.

Tak hanya itu Trisha Eungelica juga menyertai unggahannya tersebut dengan lagu milik Andra And The Backbone berjudul Sempurna.

Pada bagian caption, Trisha Eungelica mengaku merasa bangga menjadi anak perempuan Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.

"I am so proud to be your daugther, always," tulis Trisha Eungelica.

Sejumlah warganet yang membaca unggahan Trisha Eungelica tampak memberikan semangat kepada wanita 21 tahun tersebut.

Sebelumnya, sesaat sebelum sang ayah divonis mati, Trisha juga mengunggah foto Ferdy Sambo dan Putri saat berpelukan erat.

Ia pun mengungkapkan rasa sayangnya kepada ayah dan ibunya itu.

Diketahui, setelah vonis pada Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi dibacakan sontak nasib dari anak-anaknya dipertanyakan.

Sebab, Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati sedangkan Putri Candrawathi dihukum 20 tahun penjara.

Terlebih diketahui Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi juga masih memiliki anak yang masih balita.

