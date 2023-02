TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Ajang Honda DBL with KFC 2022-2023 North Sumatera Series akhirnya menemukan tim-tim terbaik yang menjadi pemenang.

Tim basket putra SMA Sutomo 1 Medan sukses mempertahankan gelar di ajang Honda DBL with KFC 2022-2023 North Sumatera Series.

Skuat Basket putri SMA Methodist 2 Medan berhasil menjuarai Honda DBL with KFC 2022-2023 North Sumatera Series setelah mengalahkan SMA Sutomo 1 Medan dengan skor telak 53-17, pada Kamis (16/2/2023), di Gor Unpri, Medan.

Raihan ini membuat Methodist 2 meraih back to back champion, atau juara bertahan dua tahun berturut-turut.

Sementara di ajang UBS Gold Competition 2022-2023 North Sumatera Series, akhirnya menemukan tiga tim terbaiknya.

Adapun skuat dance yang masuk ke dalam jajaran Best 3 UBS Gold Dance yaitu SMA Global Prima Medan sebagai champion, SMA Cinta Budaya Medan sebagai runner-up, dan SMA Sutomo 1 Medan mengisi tempat ketiga.

RGD Crew, nama tim dance SMA Global Prima Medan yang turut andil dalam memeriahkan UBS Gold Dance Competition dengan membawakan tema Show Me Who You Are, berhasil mempertahankan gelar champion dari series sebelumnya.

Berikut Awarding Honda DBL with KFC 2022-2023 North Sumatera Series :

CHAMPION

SMA (BOYS)

SMA Methodist 2 Medan (GIRLS)

RUNNER-UP

SMA (BOYS)

SMA Sutomo 1 Medan (GIRLS)

Honda MVP :

Boys : Evan Andrew (SMA Sutomo 1 Medan)

Girls : Valencia Callistan (SMA Methodist 2 Medan)

KFC First Team

Boys

1. Muhammad Athallah (SMA Sutomo 1 Medan)

2. Evan Andrew (SMA Sutomo 1 Medan)

3. Endrio (SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo)

4. Vincent Wijaya (SMA Methodist 2 Medan)

5. Darren Sumarlin (SMA Methodist 2 Medan)

Pelatih :

1. Raden Gilang (SMAN 1 Medan)

Girls

1. Natalia Pernanda (SMA Sutomo 1 Medan)

2. Maulida (SMA Ahmad Yani Binjai)

3. Valencia Callistan (SMA Methodist 2 Medan)

4. Elena Situmorang (SMA Methodist 2 Medan)

5. Ennine (SMA Dr Wahidin Sudirohusodo Medan)