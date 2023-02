LIVE Streaming Aston Villa Vs Arsenal Jam 19.30 WIB, Hobi Blunder, Performa Magalhaes Disorot

TRIBUN-MEDAN.com - Arsenal akan berduel kontra Aston Villa dalam laga lanjutan Liga Inggris 2022-2023, Sabtu (18/2/2023) malam.

Pertandingan Aston Villa vs Arsenal kick off pukul 19.30 WIB, tak disiarkan SCTV tapi tayang via live streaming TV Online.

Jelang laga Aston Villa vs Arsenal di Stadion Villa Park, Sabtu (18/2/2023), nama Gabriel Magalhaes menjadi sorotan.

Jelang laga Aston Villa vs Arsenal di Stadion Villa Park, Sabtu (18/2/2023), nama Gabriel Magalhaes menjadi sorotan.

Bek Arsenal, Gabriel Magalhaes, menjadi sorotan utama lantaran sering melakukan blunder dalam laga-laga penting The Gunners.

Terbaru, Gabriel Magalhaes melakukan blunder pada gol kedua Manchester City ke gawang Arsenal yang dilesakkan oleh Jack Grealish.



Umpan ceroboh Gabriel Magalhaes di area pertahanan Arsenal membuat Manchester City sukses melakukan serangan balik yang berbuah gol.

Alhasil, pada pertandingan itu Arsenal kalah 1-3 dari The Citizens.

Faktanya legenda Arsenal, Alan Smith, khawatir dengan penampilan yang ditunjukkan oleh pemain berdarah Brasil tersebut.

Oleh sebab itu, Alan Smith berpikir bahwa Mikel Arteta harusnya bisa mempertimbangkan untuk menaruh pemain berusia 25 tahun itu di bangku cadangan.

“Gabriel akan menjadi perhatian Arteta di masa depan," kata Alan Smith dikutip dari Metro.

"Dia bisa sangat emosional pada kesempatan ini dan itu bisa memengaruhi permainannya."

"Jika Anda melihat Saliba, Anda hampir tidak menyadarinya karena dia sangat tenang."

"Dia melakukan hal-hal sederhana dengan sangat efektif," paparnya.