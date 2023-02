Mendadak Ucap Selamat Tinggal IG, Curhat Marshanda Buat Penggemar Khawatir: Ini Chapter Terakhirku

TRIBUN-MEDAN.com - Artis cantik Marshanda kembali membuat publik panik dan khawatir.

Sebelumnya Marshanda sempat dikabarkan hilang di Amerika Serikat.

Namun kabar Marshanda hilang pun dibantah.

Keluarga mengumumkan jika sang artis yang biasa disapa Caca ini dalam kondisi baik.

Adik kandung Marshanda, Alyssa kala itu menegaskan jika kabar Marshanda hilang tidak benar.

Kini lagi-lagi Marshanda membuat penggemar khawatir.

Setelah sempat didiagnosis mengidap tumor payudara, kini curhatan Marshanda ramai dikomentari.

Mengidap gangguan mental bipolar disorder, Marshanda kerap mengalami up and down.

Di tengah perjuangannya menghadapi bipolar, Marshanda harus menerima kenyataan pahit.

Mantan istri Ben Kasyafani ini mengumumkan bahwa dirinya mengidap tumor payudara.

Marshanda sampai berobat ke Amerika Serikat demi kesembuhannya.

Bahkan Marshanda sudah menyiapkan lagu hingga pesan terakhir untuk sang putri, Sienna Ameerah Kasyafani, kalau sesuatu yang buruk terjadi padanya.

Kondisi mulai stabil dan bisa beraktivitas lagi, Marshanda kini bikin penggemar penasaran.

Dikutip dari TribunTrends, melalui akun Instagram pribadinya, Marshanda mengunggah sebuah foto dirinya.