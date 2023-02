LINK NONTON Live Streaming RANS Nusantara Vs Persib Jam 15.00 WIB, Akses di Sini Gratis via HP

Duel Rans Nusantara FC vs Persib Bandung akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, kick-off pukul 15.00 WIB Live Indosiar.

TRIBUN-MEDAN.com - Saksikan siaran langsung live streaming laga antara RANS Nusantara vs Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 pekan ke-25, Minggu (19/2/2023).

Selain bisa disaksikan di Indosiar, laga Rans Nusantara FC vs Persib Bandung bisa ditonton via live streaming gratis via TV Online.

Berdasarkan head to head dan tren performa kedua tim, laga Rans Nusantara FC vs Persib Bandung diprediksi akan dimenangkan si Maung dengan skor 1-3.

Jikalau Persib mampu memenangkan laga ini, tiga poin nyatanya belum cukup bagi si Maung untuk mengambil alih posisi puncak klasemen yang masih dipegang PSM Makassar.

Persib Belum Bisa Puncaki Klasemen Liga 1

Persib Bandung akan lakoni laga penting setelah tren tak pernah kalah selama 15 pertandingan putus ditangan PSM Makassar, Selasa (14/2/2023).

Kini Maung Bandung sedikit tersingkir dalam perebutan posisi klasemen Liga 1.

Sebelumnya, Maung Bandung setiap kali memenangkan laga, kemungkinn besar berhasil menyabet posisi puncak klasemen Liga 1.

Namun kini skuad asuhan Luis Milla harus berjarak satu poin atas PSM Makassar jika meraih kemenangan pada laga sore hari ini.

PSM Makassar berpeluang tambah margin jarak karena akan lakoni laga lanjutan Liga 1 di hari yang sama.

Skuad asuhan Bernardo Tavares akan lakoni laga kandang di Stadion B.J. Habibie kontra Persik Kediri dengan hari dan jam yang sama.

Jika Juku Eja berhasil meraih kemenangan, maka jarak antara Maung Bandung tidak berubah.