MAN United Gacor Berkat Performa Marcus Rashford, Kini Sejajar dengan Rooney dan Ronaldo

Marcus Rashford kini sejajar dengan Rooney dan Ronaldo usai mencetak gol lagi di Old Trafford bersama Manchester United.

TRIBUN-MEDAN.com - Manchester United makin tajam berkat performa Marcu Rashford yang selalu mencetak gol setiap pertandingan belakangan ini.

Striker Manchester United, Marcus Rashford, mencatatkan performa gemilang kala bermain di Old Trafford.

Marcus Rashford sukses menjadi bintang kemenangan Manchester United saat membekuk Leicester City pada pekan ke-24 Liga Inggris 2022-2023.

Mentas di Old Trafford, Minggu (19/2/2023) malam WIB, The Red Devils tumbangkan The Foxes tiga gol tanpa balas.

Brace Marcus Rashford (menit ke-25, 56') berhasil dilengkapi oleh lesakan Jadon Sancho (61').

Bagi sang bomber, kemenangan tersebut tak hanya membuat Man United melenggang di papan atas klasemen, tetapi juga membuat dirinya mencatatkan rekor apik.

Baca juga: Skor 3-0, Link Live Streaming Man United vs Leicester, Rashford Cetak Brace, Tonton Sekarang di HP

Berdasarkan statistik yang dikutip dari Opta Joe, dua gol Rashford menjadi gol ke-17 ketika bermain di Old Trafford musim 2022-2023.

Jumlah gol tersebut menjadi yang terbanyak dalam satu musim sejak Wayne Rooney pada musim 2011-2012 lalu.

Rooney membuat 19 gol pada musim tersebut bagi Man United dan Rashford berpotensi untuk menambahnya.

Mengingat musim masih berjalan separuh, Rashford bakal menyalip catatan dari Rooney dalam waktu dekat.

Selain itu, Rashford juga telah mencetak gol dalam tujuh pertandingan beruntun Liga Inggris di Old Trafford.

Baca juga: JADWAL Lengkap Liga 1 Pekan ke-26, Hari Ini Ada Persita Vs Borneo, Bhayangkara FC Vs Madura United

Jumlah laga tersebut membuanya menjadi pemain ketiga yang mencatatkannya setelah Cristiano Ronaldo dan Wayne Rooney.

Secara keseluruhan, Rashford telah menghasilkan 24 gol di musim ini, menyamai catatan topscorer musim lalu Man United, yakni Cristiano Ronaldo.

Sejak promosi ke tim utama Man United pada 2015 lalu, ini adalah musim kampanye terbaik bagi Rashford.