JADWAL BOLA Hari Ini: Timnas Indonesia U20 vs Guatemala, Persis vs PSS Sleman, Liverpool vs Madrid

Liga Champions: Liverpool vs Real Madrid

JADWAL BOLA HARI

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut jadwal pertandingan bola mulai hari ini Selasa (21/2/2023) hingga Rabu (22/2/2023) dini hari, WIB.

Sore nanti ada laga Persis Solo vs PSS Sleman, Timnas Indonesia U20 vs Guatemala hingga Liga Champions Liverpool vs Real Madrid digelar malam ini atau Rabu dini hari

Timnas U20 akan menghadapi Guatemala pada pukul 19.30 WIB.

Para pemain, pelatih, dan ofisial Timnas U-20 Indonesia (SURYA/HABIBUR ROHMAN)

Selain itu, ada pula deretan pertandingan dari Liga 1 hingga Liga Champions.

Jadwal Bola Malam Ini

Selasa, 21 Februari 2023

Pukul 15.00 WIB - Persis Solo vs PSS Sleman

Pukul 17.00 WIB - Persikabo 1973 vs PSIS Semarang

Pukul 19.30 WIB - Timnas Indonesia U20 vs Guatemala

Rabu, 22 Februari 2023

Pukul 03.00 WIB - Eintracht Frankfurt vs Napoli

Pukul 03.00 WIB - Liverpool vs Real Madrid

