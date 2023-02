TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Lagu Butet dan terjemahannya merupakan lagu daerah yang berasal dari Sumatera Utara.

Kata butet berarti anak perempuan. Lagu Batak ini bercerita tentang seorang ayah yang merindukan putrinya saat sang ayah pergi perang gerilya.

Lirik lagu Butet juga mengungkapkan harapan agar ayahnya selamat dari pertempuran dan dipertemukan kembali dengan keluarganya.

Lagu tersebut juga membawa pesan penyemangat bagi anak perempuan untuk tumbuh dan melanjutkan perjuangan ayahnya.

Lirik Lagu Batak Butet dan Artinya

Butet, dipangungsian do amangmu ale butet

(Butet,di pengungsianlah ayahmu..butet)

Da margurilla da mardarurat ale butet

(Mengikuti perang gerilya..butet)

Da margurilla da mardarurat ale butet

(Mengikuti perang gerilya..butet)

Butet,sotung ngolngolan ro hamuna ale butet

(Janganlah bersedih hatimu..butet)

Paima tona manang surat ale butet

(Tunggulah kabar atau surat..butet)

Paima tona manang surat ale butet

(Tunggulah kabar atau surat..butet)

I doge doge doge i dogei doge doge

(Menyatakan perasaan keheranan)

I doge doge doge i dogei doge doge

(Menyatakan perasaan keheranan)

Butet, tibo do mulak au apangmu ale butet

(Ayahmu akan cepat pulang oh..butet)

Musunta i ingkon saut do talu ale butet

(Musuh kita harus dikalahkan oh..butet)

Musunta i ingkon saut do talu ale butet

(Musuh kita harus dikalahkan oh..butet)

Butet, haru patibu ma magodang ale butet

(Butet, cepatlah kau besar..butet)

Asa adong da palang merah ale butet

(Agar ada yang menjadi palang merah..butet)

Da palang merah ni negara ale butet

(Palang merah untuk negara..butet)

I doge doge doge i dogei doge doge

(Menyatakan perasaan keheranan)

I doge doge doge i dogei doge doge

(Menyatakan perasaan keheranan)

(cr30/tribun-medan.com)