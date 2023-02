Dua Tahun Syakir Daulay tak Pulang Usai Sukses Jadi Artis, Tangis Ibu Pecah, Disindir Habis Keluarga 

TRIBUN-MEDAN.com - Dua tahun Syakir Daulay tak pulang usai sukses jadi artis.

Hal itu pun membuat tangis sang ibu pecah.

Syakir pun langsung menuai sindiran dari keluarga.

Syakir Daulay (Instagram/@syakirdaulay)

Syakir Daulay yang sedang naik daun, kini diterpa kabar kurang sedap.

Netizen bahkan ramai menjulukinya sebagai anak durhaka.

Bagaimana tidak, ternyata sang artis sudah lama tidak pulang ke rumah.

Ia dianggap tidak peduli dengan keluarga yang selalu menantikan kabarnya.

Baca juga: HEBOH Kekeyi Dikabarkan Dilamar Syakir Daulay, sang Hafiz Sampai Bilang Begini ke Netizen

Karir Syakir Daulay di dunia hiburan kini terbilang moncer.

Namun kini Syakir Daulay ramai disebut anak duhaka karena sudah dua tahun tidak pulang ke rumah orangtuanya.

Kabar bermula ketika Syakir Daulay mengunggah foto dirinya di akun Instagram pribadinya.

Dalam foto yang diunggah, artis berusia 21 tahun ini juga menuliskan caption yang diduga merupakan sindiran.

Penyanyi asal Aceh Syakir Daulay (Istimewa)

"Never hate, just relax, later people will understand," tulis Syakir Daulay.

Unggahan Syakir Daulay pun ramai dikomentari penggemar yang seolah sudah mengetahui apa yang terjadi.

Kakak Syakir Daulay, Zikri Daulay, membalas komentar seorang netizen.