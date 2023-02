Sedang Berlangsung AS Monaco Vs Leverkusen - Live Streaming Liga Eropa UEFA Mulai Pukul 00.45 WIB

Susunan Pemain AS Monaco vs Bayer Leverkusen.

TRIBUN-MEDAN.COM - Link Nonton Monaco Vs Leverkusen - Live Streaming Liga Eropa UEFA Mulai Pukul 00.45 WIB.

AS Monaco akan bertanding melawan Bayer Leverkusen pada pertandingan leg ke dua Liga Europa dini hari. Kick off laga tersebut akan dimulai pukul 00.45 WIB, Jumat (24/2/2023).

Duel AS Monaco vs Bayer Leverkusen akan menjadi laga hidup mati bagi keduanya di ajang Liga Eropa. Pada leg kedua inim AS Monaco akan bertindak sebagai tim tuan rumah menjamu Bayer Leverkusen di Stade Louis II.

Di leg pembuka pekan lalu, Les Monegasques menggempur balik dengan dua gol di 16 menit terakhir plus waktu tambahan untuk menang 3-2, sehingga kemenangan atau seri di pertandingan ini sudah cukup untuk membawa mereka lolos ke babak selanjutnya kompetisi ini.

Jarang terlihat nyaman, tetapi Monaco telah menunjukkan banyak karakter sepanjang 2023, dan itu mendorong mereka meraih kemenangan besar di Jerman pekan lalu.

Akibatnya, pasukan Philippe Clement memiliki keunggulan menuju Kerajaan, dan mereka akan menyukai peluang mereka untuk maju, mengingat Monaco tidak terkalahkan dalam 13 pertandingan terakhir Piala UEFA / Liga Europa yang dimainkan di kandang sendiri. Sementara banyak pertandingan mereka di dalam negeri dan di Eropa musim ini tidak dapat diprediksi.

Ini adalah taruhan yang cukup aman bahwa grup ini akan mencetak gol, setelah melakukannya dalam 33 pertandingan Ligue 1 berturut-turut, meskipun mereka gagal mencetak dua gol di liga, penyisihan grup kompetisi ini.

Monaco tidak pernah tersingkir dari pertandingan sistem gugur dua leg di kompetisi besar Eropa (tidak termasuk kualifikasi) setelah memenangkan pertandingan pembukaan jauh dari rumah, maju di masing-masing dari 10 upaya sebelumnya.

Sementara Leverkusen melewatkan kesempatan emas untuk mengambil leg pembuka pertandingan ini, bereaksi dengan baik di babak kedua dengan dua gol dalam 15 menit pertama, tetapi mereka akhirnya meninggalkan terlalu banyak celah di belakang melalui tahap terakhir.

Sejarah menunjukkan bahwa peluang mereka untuk membalikkan defisit satu gol ini panjang, karena Leverkusen telah tersingkir dari semua 11 pertandingan sistem gugur dua leg (tidak termasuk kualifikasi) saat kalah di pertandingan pembukaan di kandang.

Meskipun kemenangan satu gol akan membuat mereka tetap hidup dalam pertandingan ini, Xabi Alonso mungkin tidak merasa senang dengan peluang timnya dalam adu penalti, dengan Leverkusen kehilangan enam dari delapan penalti terakhir mereka di Bundesliga, termasuk akhir pekan lalu ketika mereka dikalahkan. 3-2 oleh Mainz.

Mengingat betapa buruknya mereka di kandang akhir-akhir ini, kalah dalam tiga pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, menjalani pertandingan tandang mungkin tidak terlalu buruk, karena Bayer telah memenangkan dua dari tiga pertemuan domestik mereka sebelumnya sebagai tim tamu.

Rekam jejak mereka jauh dari rumah versus lawan Ligue 1 di kompetisi ini tidak bagus, hanya menang sekali, meski satu-satunya kemenangan itu terjadi di masa lalu, mengalahkan Nice 3-2 di babak penyisihan grup 2020-21 di Allianz Riviera.

