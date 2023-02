Line-up Pemain Borneo FC vs Bhayangkara FC Liga 1, Tonton Live Streaming Borneo FC vs Bhayangkara FC

TRIBUNNEWS/Muhammad Nursina

Jadwal Borneo FC vs Bhayangkara FC Liga 1 hari Sabtu, Lengkap Head to Head, Susunan Pemain dan Prediksi Skor, Link Streaming Borneo vs Bhayangkara FC. Laga sebelumnya, Pemain Borneo FC melakukan selebrasi setelah membobol gawang Bali United pada laga pekan ke-15 Liga 1 2022-2023 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, Kamis (15/12/2022) sore.