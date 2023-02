LIVE Indosiar Borneo FC vs Bhayangkara FC Liga 1, Link Nonton Streaming Borneo vs Bhayangkara di HP

(TRIBUNNEWS/Muhammad Nursina)

Jadwal Borneo FC vs Bhayangkara FC Liga 1 hari Sabtu, Lengkap Head to Head, Susunan Pemain dan Prediksi Skor, Link Streaming Borneo vs Bhayangkara FC. Pesepak bola Borneo FC, Stefano Lilipaly (tengag) mengoper bola dalam lanjutan BRI Liga 1 antara Rans Nusantara FC melawan Borneo FC di Stadion Manahan, Solo, Senin (19/12/2022) sore. (TRIBUNNEWS/Muhammad Nursina)