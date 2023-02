Tanpa Penyesalan, Reza Arap Ceraikan Wendy Walters, Singgung Soal Keturunan

TRIBUN-MEDAN.com - Cerai dari Wendy Walters, Reza Arap tak kapok untuk menikah lagi. Dia menyebut kelak ingin memiliki keturunan.

Reza Arap baru-baru ini bicara perihal perceraiannya dengan Wendy Walters.

Sebagaimana diketahui, Reza Arap dan Wendy Walter harus bercerai di usai pernikahan yang kurang dari setahun.

Rumah tangga mereka sudah tak bisa lagi dipertahankan.

Setelah gagal dalam berumah tangga, bagaimana pemikiran Reza Arap soal pernikahan?

Saat hadir di YouTube Onadio Leonardo, Reza Arap mengungkap semuanya.

Meski gagal, Reza Arap mengaku tak menyesal.

"Untuk kegagalan lo nih, itu salah satu penyesalan ga?" tanya Onad.

Di tengah isu keretakan rumah tangganya dengan Wendy Walters, Reza Arap malah terciduk main dating app oleh warganet. (TRIBUN MEDAN/HO)

"Nggak, why have to? Itu kan bagian dari hidup, kalau gak gitu kan sama-sama gak ada yang belajar juga, jadi kan kaya gini kan belajar," katanya, dilansir Tribunstyle.com dari YouTube The Leonardo's pada Jumat, 24 Februari 2023.

Diakui oleh personel Weird Genius itu bahwa dirinya kelak ingin menikah lagi.

"Pasti lah, faith-nya (keyakinan) masih ada," beber Reza Arap.

Rupanya, keinginan itu sejalan dengan harapan Reza Arap untuk memiliki keturunan.

"Karena kalau di otak gue, i wanna have legacy, my own legacy (gue ingin memiliki warisan, warisan gue sendiri).

Jadi gue pengen punya Arap junior, sesimpel itu aja sih," terangnya.