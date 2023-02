JAM TAYANG Man United Vs Newcastle Final Carabao Cup Malam Ini, Prediksi Line-up dan Skor Akhir

Final Piala Liga Inggris atau Carabao Cup 2023 antara Manchester United vs Newcastle United, Minggu (26/2/2023)

TRIBUN-MEDAN.com - Partai final Piala Liga Inggris atau Carabao Cup malam ini kan tersaji yang mempertemukan Manchester United dengan Newcastle United, Minggu (26/2/2023).

Jam tayang Man United vs Newcastle berlangsung di Wembley Stadium pada Minggu (26/2/2023) tengah malam kickoff pukul 23.30 WIB.

Keseruan laga Man United vs Newcastle United ini tak disiarkan TV Nasional, tapi tayang via live streaming TV Online Mola TV.

Setan Merah, julukan Man United, tengah dalam motivasi tinggi. Mereka baru saja mengalahkan Barcelona pada babak 32 besar Liga Europa dengan skor 2-1 di Old Trafford dan menang agregat 4-3.

Kemenangan tersebut tentu memberikan suntikan mental bagi kubu Setan Merah. Penyerang mereka, Antony, begitu bersemangat.

"Saya sangat bersemangat," kata Antony dikutip situs resmi klub.

"Saya sedang berbicara dengan teman saya di rumah tentang ini, ini akan menjadi pertama kalinya saya di sana."

"Partai final akan menjadi hari yang luar biasa bagi saya, saya tidak sabar menunggu hari itu tiba."

"Final pertama Anda di musim pertama Anda akan selalu menjadi istimewa," ujar dia melanjutkan.

Namun demikian, Setan Merah harus hati-hati dengan Newcastle United yang tampil mengesankan di Liga Inggris musim ini.

Head to Head

16 Oktober 2022 – Man United 0-0 Newcastle (Liga Inggris)

27 Desember 2021 – Newcastle 1-1 Man United (Liga Inggris)

11 September 2021- Man United 4-1 Newcastle (Liga Inggris)