Prediksi Skor Verona Vs Fiorentina Liga Italia Serie A Malam Ini Jam 00.30 WIB, Duel Tim Papan Bawah

Alberto PIZZOLI/AFP

Prediksi Skor Hellas Verona Vs Fiorentina, Berita Tim Dan Starting XI, Kick Off 00.30 WIB. Momen laga sebelumnya, Pemain depan Juventus asal Serbia, Dusan Vlahovic (kanan) ditantang oleh bek Fiorentina asal Brasil Igor Julio dalam pertandingan sepak bola leg pertama semifinal Piala Italia (Coppa Italia) Fiorentina vs Juventus di stadion Artemio-Franchi di Florence pada 2 Maret 2022.