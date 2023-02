SOSOK Alfredo Fernando yang Tereliminasi 27 Februari 2023, Sempat Bikin 5 Juri Standing Ovation 

TRIBUN-MEDAN.com - Inilah hasil Indonesian Idol tadi malam.

Alfredo Fernando menjadi kontestan yang tereliminasi setelah berada di bottom 3 bersama Novia Situmeang dan Rahman.

Melihat nama-nama kontestan yang berada di bottom 3, juri pun tampak terkejut.

Alfredo di Spektakuler Show 4 Indonesian Idol 2023 (INSTAGRAM)

Pasalnya Novia dan Alfredo kerap mendapatkan pujian dari para juri di setiap penampilan mereka.

Namun kembali dijelaskan Boy William bahwa hasil eliminasi ditentukan dengan sistem voting bukan berdasarkan komentar juri.

Hingga akhirnya diputuskan Alfredo lah yang harus meninggalkan panggung Indonesian Idol.

Lalu siapakah sosok Alfredo Fernando?

Alfredo Fernando John Pongilatan, atau yang lebih dikenal sebagai Alfredo Fernando berasal dari Bekasi, Jawa Barat.

Pria 18 tahun itu, seorang mahasiswa di salah satu universitas di Yogyakarta.

Alfredo diketahui aktif mengcover beberapa lagu yang ia unggah di platform Soundcloud menggunakan nama panggungnya, ednan john.

Beberapa lagu hasil coverannya adalah "Hati-Hati di Jalan", "Firasat", "That's What I Like", dan masih banyak lagi.

Selama mengikuti ajang Indonesian Idol 2023, Alfredo Fernando kerap menyita perhatian publik lewat penampilan fashion yang dikenakannya.

Alfredo termasuk salah satu kontestan Indonesian Idol 2023 yang sering berpenampilan nyentrik terlihat juga dari laman Instagram pribadinya, @alfredofrndo.

Selain itu, Alfredo Fernando sempat mencuri perhatian saat mendapatkan 5 standing ovation dari para juri.