Live Saat Ini MU vs West Ham, Arsenal vs Everton dan Liverpool vs Wolverhampton, Akses Link di Sini

The Red Devils akan menjamu The Hammers di Old Trafford pada putaran 5 atau babak 16 besar FA Cup 2022-2023.

Duel Manchester United vs West Ham berlangsung pada Kamis (2/3/2023).

Pertandingan bisa disaksikan melalui live streaming di Vidio.com pukul 02.45 WIB dini hari.

Manchester United dapat memperbesar kans trophy pada musim ini.

Sebelumnya baru berhasil mengalahkan Newcastle pada laga Final Carabao Cup 2023 dengan skor 2-0.

Sementara itu West Ham yang saat ini berada pada klasemen 16 sementara Liga Inggris.

Pada pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Nottingham dengan skor 4-0.

Pertandingan dengan West Ham akan lebih mudah bagi Manchester United.

Pasalnya dalam 5 pertemuan terakhirnya dengan West Ham, Manchester United mendominasi kemenangan dengan 4 kali kemenangan untuk Manchester United dan 1 kali kemenangan untuk West Ham.

Susunan Pemain Manchester United vs West Ham United

Dilansir dari flashscore.com Berikut ini H2H pada 5 pertandingan terakhir Manchester United vs West Ham: