PREDIKSI SKOR Real Madrid vs Barcelona,Catatan Pertemuan Real Madrid vs Barcelona Siapa Lebih Unggul

Real Madrid vs Barcelona di semifinal Copa del Rey, Duel Pans El Clasico Spanyol/

Real Madrid vs Barcelona

TRIBUN-MEDAN.com - Duel El Clasico Real Madrid vs Barcelona akan mengisi jadwal laga leg pertama semifinal Copa del Rey, Jumat (3/3/2023).

Pertandingan Real Madrid vs Barcelona digelar di markas Madrid Bernabeu.

Kick-off Real Madrid vs Barcelona dimulai pada pukul 03.00 WIB.

Berikut catatan laga duel Real Madrid vs Barcelona, kondisi tim, preview dan prediksi skor Real Madrid vs Barcelona dan line up pemain.

Los Blancos mengalahkan rival sekota Atletico Madrid 3-1 di babak delapan besar untuk melaju sejauh ini, sementara tim asuhan Xavi Hernandez hanya membutuhkan satu gol untuk menyingkirkan Real Sociedad.

Analisis Sports Mole menunjukkan hasil yang paling mungkin dari pertandingan ini adalah kemenangan Real Madrid dengan probabilitas 42,17 persen.

Kemenangan untuk Barcelona memiliki probabilitas 33,3 persen dan seri memiliki probabilitas 24,5 persen.

Skor yang paling mungkin untuk kemenangan Real Madrid adalah 2-1 dengan probabilitas 8,93 persen.

Skor kemungkinan besar berikutnya untuk hasil tersebut adalah 1-0 (8,38 persen) dan 2-0 (6,55 persen).

Kemenangan Barcelona yang paling mungkin terjadi adalah 1-2 (7,78 persen), sedangkan untuk skor seri adalah 1-1 (11,42 persen).

Pratinjau pertandingan

Real Madrid ingin menyambut mahkota Copa del Rey lainnya, yang belum pernah dimenangkan oleh Los Blancos sejak kampanye 2013-14.

Cacereno dan Villarreal sama-sama jatuh ke dalam keunggulan Real Madrid sebelum ujian berat versus Atletico yang ditunggu di perempat final, di mana Alvaro Morata akan kembali menghantui klub lamanya, tetapi Rodrygo memaksakan perpanjangan waktu sebelum Karim Benzema dan Vinicius Junior menyelamatkan Los Blancos.