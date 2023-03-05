Liga Spanyol
Sedang Berlangsung Mallorca vs Elche, Nonton Liga Spanyol di Streaming Mola TV dan Vidio
Pertandingan RCD Mallorca vs Elche digelar pada Minggu (5/3/2023) dini hari pukul 00:30 WIB.
TRIBUN-MEDAN.COM - Sedang Berlangsung Mallorca vs Elche Pukul 00:30 WIB Noton Liga Spanyol di Streaming Mola TV dan Vidio.
Pertandingan RCD Mallorca vs Elche digelar pada Minggu (5/3/2023) dini hari pukul 00:30 WIB.
Laga RCD Mallorca dan Elche digelar di Estadi de Son Moix, Palma, Spanyol.
Duel Mallorca dan Elche dapat disaksikan melalui link live streaming Mola TV dan Vidio.
Saat ini Mallorca berada di urutan 10 klasemen La Liga Spanyol dengan perolehan 31 poin dari 23 pertandingan.
Sedangkan, Elche berada di klasemen terbawah di posisi 20 dengan mengantongi 9 poin dari 23 laga.
Elche nyaman berada di zona degradasi bersama Real Valladolid 24 poin dan Valencia 23 poin.
Tercatat laga head to head terakhir dari kedua tim Mallorca vs Elche terjadi pada 11 Oktober 2022 dengan skor akhir imbang 1-1.
Susunan Pemain dan Formasi Mallorca vs Elche
Mallorca (5-3-2): Lee Kang In, Vedat Muriqi, Tino Kadewere, Dani Rodriguez, Inigo Ruiz de Galarreta, Pablo Maffeo, Giovanni Gonzalez, Antonio Railo, Martin Valjent, Jaume Costa dan Predrag Rajkovic.
Pelatih: Javier Aguirre
Elche (3-4-2-1): Lucas Boye, Ezequiel Ponce, Fidel, Jose Angel Carmona, Gerard Gumbau, Omar Mascarell, Carlos Clerc, Diego Gonzalez, Pedro Bigas, Helibelton Palacios dan Edgar Badia.
Pelatih: Pablo Machin
Hasil Laga Terakhir Mallorca: