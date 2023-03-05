Breaking News:
LINK LIVE STREAMING LIGA ITALIA: Atalanta vs Udinese - Nonton di HP Klik di Sini Pukul 00.00 WIB

Liga Spanyol

Sedang Berlangsung Mallorca vs Elche, Nonton Liga Spanyol di Streaming Mola TV dan Vidio

Pertandingan RCD Mallorca vs Elche digelar pada Minggu (5/3/2023) dini hari pukul 00:30 WIB.

Editor: Abdi Tumanggor
zoom-inlihat foto Sedang Berlangsung Mallorca vs Elche, Nonton Liga Spanyol di Streaming Mola TV dan Vidio
sofascore
Susunan Pemain Mallorca vs Elche 

TRIBUN-MEDAN.COM - Sedang Berlangsung Mallorca vs Elche Pukul 00:30 WIB Noton Liga Spanyol di Streaming Mola TV dan Vidio.

Pertandingan RCD Mallorca vs Elche digelar pada Minggu (5/3/2023) dini hari pukul 00:30 WIB.

Laga RCD Mallorca dan Elche digelar di Estadi de Son Moix, Palma, Spanyol.

Duel Mallorca dan Elche dapat disaksikan melalui link live streaming Mola TV dan Vidio.

Saat ini Mallorca berada di urutan 10 klasemen La Liga Spanyol dengan perolehan 31 poin dari 23 pertandingan.

Sedangkan, Elche berada di klasemen terbawah di posisi 20 dengan mengantongi 9 poin dari 23 laga.

Elche nyaman berada di zona degradasi bersama Real Valladolid 24 poin dan Valencia 23 poin.

Tercatat laga head to head terakhir dari kedua tim Mallorca vs Elche terjadi pada 11 Oktober 2022 dengan skor akhir imbang 1-1.

Susunan Pemain Mallorca vs Elche
Susunan Pemain Mallorca vs Elche

Susunan Pemain dan Formasi Mallorca vs Elche

Mallorca (5-3-2): Lee Kang In, Vedat Muriqi, Tino Kadewere, Dani Rodriguez, Inigo Ruiz de Galarreta, Pablo Maffeo, Giovanni Gonzalez, Antonio Railo, Martin Valjent, Jaume Costa dan Predrag Rajkovic.

Pelatih: Javier Aguirre

Elche (3-4-2-1): Lucas Boye, Ezequiel Ponce, Fidel, Jose Angel Carmona, Gerard Gumbau, Omar Mascarell, Carlos Clerc, Diego Gonzalez, Pedro Bigas, Helibelton Palacios dan Edgar Badia.

Pelatih: Pablo Machin 

Hasil Laga Terakhir Mallorca:

Halaman selanjutnya
Halaman
12
Tags
RCD Mallorca vs Elche
Mallorca vs Elche
Liga Spanyol Minggu (5/3/2023)

  • Tribun Shopping

    5 Tips Menyimpan Stok Bahan Makanan Saat Puasa Supaya Lebih Tahan Lama

    5 Tips Menyimpan Stok Bahan Makanan Saat Puasa Supaya Lebih Tahan Lama

    5 Rekomendasi Lunch Box Murah, Desain Anti Tumpah Jaga Kualitas Bekal Lebih Baik

    5 Rekomendasi Lunch Box Murah, Desain Anti Tumpah Jaga Kualitas Bekal Lebih Baik

    Review BIODERMA Sebium Lotion Oil Rebalancing Toner, Rawat Kulit Berminyak dan Berjerawat

    Review BIODERMA Sebium Lotion Oil Rebalancing Toner, Rawat Kulit Berminyak dan Berjerawat

    5 Rekomendasi Powder Foundation dari Brand Lokal, Bikin Kulit Wajah Halus, Noda Hitam Tersamarkan

    5 Rekomendasi Powder Foundation dari Brand Lokal, Bikin Kulit Wajah Halus, Noda Hitam Tersamarkan

    Cocok untuk Dapur Minimalis, Simak Review CUCKOO Digital Rice Cooker CR-1020F dengan 14 Menu Memasak

    Cocok untuk Dapur Minimalis, Simak Review CUCKOO Digital Rice Cooker CR-1020F dengan 14 Menu Memasak

    • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Klub
    D
    M
    S
    K
    GM
    GK
    -/+
    P
    1
    PSM Makasar
    27
    17
    8
    2
    50
    8
    30
    59
    2
    Persib
    26
    16
    4
    6
    44
    25
    11
    52
    3
    Persija Jakarta
    26
    15
    6
    5
    36
    11
    15
    51
    4
    Bali United
    26
    14
    4
    8
    56
    21
    20
    46
    5
    Madura United
    27
    12
    6
    9
    32
    14
    3
    42
    Lihat selengkapnya

    berita POPULER

    Recommended Wa 0813 3240 6789 , Software Kasir Toko Axatapos Di Munjungan Trenggalek
    Recommended Wa 0813 3240 6789 , Software Kasir Toko Axatapos Di Munjungan Trenggalek
    Rp2.500
    Jawa Timur, Kediri
    Rumah Kost 9 Kamar 2 Lantai Dekat Kampus UI Salemba, RSCM, Plaza Kenari Mas, BPOM RI
    Rumah Kost 9 Kamar 2 Lantai Dekat Kampus UI Salemba, RSCM, Plaza Kenari Mas, BPOM RI
    Rp850.000.000
    DKI Jakarta, Jakarta Pusat
    RUMAH MODERN DEKAT JL BESI JANGKANG, AKSES MUDAH
    RUMAH MODERN DEKAT JL BESI JANGKANG, AKSES MUDAH
    Rp549.000.000
    DI Yogyakarta, Sleman
    1 UNIT SAJA, RUMAH 2 LANTAI DI UMBULHARJO, YOGYAKARTA
    1 UNIT SAJA, RUMAH 2 LANTAI DI UMBULHARJO, YOGYAKARTA
    Rp1,2 Milyar
    DI Yogyakarta, Yogyakarta
    Tanah Bidadari Seminyak Kerobokan Kelod Badung Bali
    Tanah Bidadari Seminyak Kerobokan Kelod Badung Bali
    Rp1,7 Milyar
    Bali, Badung
    PROFESIONAL, 0851-7236-1020 Supplier Panel Ats Asco Telukjambe Timur
    PROFESIONAL, 0851-7236-1020 Supplier Panel Ats Asco Telukjambe Timur
    Rp2.000.000
    Jawa Barat, Bekasi Kota
    Jasa Epoxy Lantai Riau Terpercaya & Berpengalaman 20 Tahun
    Jasa Epoxy Lantai Riau Terpercaya & Berpengalaman 20 Tahun
    Rp100.000
    Riau, Dumai
    Jasa gambar 3d jakarta
    Jasa gambar 3d jakarta
    Rp50.000
    DKI Jakarta, Jakarta Selatan
    Deck Drain 6 Inch di Demak - Deck Drain Demak - Deck Drain Cast Iron di Demak Termurah
    Deck Drain 6 Inch di Demak - Deck Drain Demak - Deck Drain Cast Iron di Demak Termurah
    Rp600.000
    Jawa Tengah, Semarang Kota
    DIJUAL RUMAH SHM DI JAKARTA PUSAT
    DIJUAL RUMAH SHM DI JAKARTA PUSAT
    Rp4,7 Milyar
    DKI Jakarta, Jakarta Pusat
    Deck Drain 6
    Deck Drain 6" Cast Iron - Saringan Air Jembatan Layang di Demak
    Rp600.000
    DKI Jakarta, Jakarta Selatan
    Di Jual Tanah Kebun Pinggir Jalan Raya Kecamatan
    Di Jual Tanah Kebun Pinggir Jalan Raya Kecamatan
    Rp500.000.000
    Banten, Lebak
    Rumah Hunian Baru Jalan Bangkingan Surabaya
    Rumah Hunian Baru Jalan Bangkingan Surabaya
    Rp550.000.000
    Jawa Timur, Sidoarjo
    Jasa borong bangunan semarang
    Jasa borong bangunan semarang
    Rp500.000
    Jawa Tengah, Semarang Kota
    Rubber Fender type V di Jakarta - Karet Fender V di Jakarta - Rubber Fender V di Jakarta
    Rubber Fender type V di Jakarta - Karet Fender V di Jakarta - Rubber Fender V di Jakarta
    Rp2.000.000
    DKI Jakarta, Jakarta Barat
    Deck Drain Jakarta - Deck drain Cast iron jakarta - deck drain murah
    Deck Drain Jakarta - Deck drain Cast iron jakarta - deck drain murah
    Rp600.000
    DKI Jakarta, Jakarta Barat
    Rumah Baru Gress Kragan Banjarsari Gedangan Sidoarjo,harga 445.000.000
    Rumah Baru Gress Kragan Banjarsari Gedangan Sidoarjo,harga 445.000.000
    Rp450.000.000
    Jawa Timur, Sidoarjo
    RUKO MURAH DI KEBONARUM KLATEN COCOK UNTUK INVESTASI
    RUKO MURAH DI KEBONARUM KLATEN COCOK UNTUK INVESTASI
    Rp399.000.000
    Jawa Tengah, Klaten
    Deck Drain 6
    Deck Drain 6" Cast Iron - Saringan Air Jembatan Layang di Jakarta
    Rp600.000
    DKI Jakarta, Jakarta Selatan
    sedot wc murah semarang timur
    sedot wc murah semarang timur
    Rp90.000
    Jawa Tengah, Semarang Kota
    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan