Viral Video Seorang Guru Honorer Terima Gaji dengan Senang Hati, Ternyata Segini Jumlahnya

TRIBUN-MEDAN.COM - Viral di media sosial ekspresi seorang guru honorer saat membuka amplop dari gaji yang ia terima selama dua bulan.

Ia menjerit ketika sedang membuka amplop coklat tersebut.

Lantas, dirinya pun langsung menghitung gaji yang ia peroleh.

Belum diketahui dimana lokasi guru tersebut mengajar, hanya saja sang pengunggah video mengaku berasal dari Cianjur, Jawa Barat.

Dengan rasa senang wanita yang mengenakan jilbab berwarna merah muda itu mengucap syukur setelah menghitung jumlah uang tersebut senilai Rp. 520.000.

Jika dikalkulasikan, maka guru honorer tersebut memperoleh kisaran gaji senilai Rp 10.000/hari.

Dari keterengan video yang diunggah oleh akun Tiktok @callmedadut (6/3/23) ia menuliskan sebuah caption menyentuh.

“Gaji guru salah satu yang bikin aku excited banget karena suka out of the box.”

Banyak warganet yang senang melihat respon guru honorer tersebut yang sangat bersyukur atas apa yang telah ia peroleh, namun ada juga yang menyayangkan karena gaji yang diterima sang guru masih terlampau kecil.

(*)